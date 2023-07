Il Prime Day di OneOdio è arrivato: tanti sconti ed offerte sulle migliori cuffie

Anche il celebre brand di cuffie OneOdio ha deciso di partecipare al Prime Day di Amazon che si terrà l'11 e 12 luglio, con tanti sconti fino al 20% sui migliori prodotti dedicati all'ascolto musicale di alta qualità, con una soluzione per ogni fascia di prezzo.

Anche OneOdio partecipa al Prime Day di Amazon con sconti ed offerte su tanti prodotti

Crediti: OneOdio

Tra i migliori prodotti in sconto troviamo OneOdio A10 (qui la nostra recensione), un paio di cuffie over-ear con ANC che faranno la felicità di tutte quelle persone che amano ascoltare musica ad alta qualità senza preoccuparsi dell'autonomia della batteria oppure del rumore circostante.

In offerta troviamo anche OneOdio Monitor 60 e Monitor 80: modelli di cuffie professionali da studio, utilizzate spesso per il doppiaggio per la realizzazione di mix e post produzione. Entrambe hanno la certificazione Hi-Res e jack per le cuffie da 3.5 e 6.35 millimetri per l'utilizzo con i più classici apparati audio per la produzione in studio.

Chiudono la carrellata di sconti le cuffie OneOdio A70, una soluzione economica per chi ama il modello over-ear e vuole ascoltare musica ad una qualità superiore anche senza fili: le cuffie infatti possono essere utilizzate tramite Bluetooth e via cavo con jack da 3.5 e 6.35 millimetri.

Le offerte che trovate qui sotto saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del giorno 11 luglio, fino alle 23:59 del giorno 12 luglio in occasione del Prime Day di Amazon.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Le occasioni non sono ancora finite…

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day di luglio 2023 di Amazon: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione! Approfittane ora! Le occasioni migliori si nascondono proprio dietro l'angolo!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le