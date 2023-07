Instagram Threads è l’app dei record: mai nessuno con così tanti utenti in 5 giorni

Al mondo serviva una reale alternativa a Twitter e Instagram Threads ne è probabilmente la prova lampante. Il nuovo social network di Meta, complice anche l'integrazione diretta e necessaria dell'account Instagram, ha coinvolto ben 100 milioni di utenti in soli 5 giorni: un evento mai registrato per un'app o un social sul web.

L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma la conta degli utenti ha superato la quota 100 milioni, come evidenziato da diversi iscritti al nuovo social. Lanciato ufficialmente il 6 luglio, Threads è disponibile in 100 paesi nel mondo ma non in Europa: dato che avvalora ancora di più il record ottenuto dal nuovo servizio di Meta.

Threads infatti è disponibile principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma grazie ad alcuni escamotage è possibile utilizzarlo fin da subito anche in Italia e in Europa, anche se attualmente la diffusione sembra essere limitata ai paesi con disponibilità ufficiale. Sensor Tower, infatti, ha evidenziato come il 22% dei download siano arrivati dall'India, il 16% dal Brasile e solo il 14% dagli Stati Uniti.

La preferenza degli utenti sembra chiara anche per quanto riguarda le piattaforme: solo il 25% dei download è arrivato su iOS, mentre il 75% su Android. I dati di Sensor Tower, tuttavia, fanno riferimento alla pietra miliare dei 70 milioni di utenti, non tenendo quindi in considerazione gli altri 30 milioni arrivati nelle ultime ore.

Numeri davvero straordinari per Threads, ma la parte difficile arriverà a breve: riuscirà il nuovo social di Instagram a mantenere alta la popolarità, introducendo le funzioni promesse? Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane.

