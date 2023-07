Doogee T10S e T20S ufficiali: i nuovi tablet con Widevine L1, 4G e Android 13

Dopo gli ultimi modelli rugged, il brand cinese torna ad occuparsi di dispositivi di stampo “classico” e lo fa con due tablet Android nuovi di zecca, ricchi di funzionalità e caratterizzati da un tocco di stile. Doogee T10S e T20S sono due soluzioni dal rapporto qualità/prezzo invidiabile, pensati per un pubblico giovane.

Doogee T10S e T20S: specifiche tecniche, prezzo e uscita dei nuovi tablet

Crediti: Doogee

Il primo modello è Doogee T10S, dispositivo dotato di certificazione TUV e Android 13: un tablet moderno e fluido, dotato di una gamma di funzioni per proteggere gli occhi dall'affaticamento. Il terminale è equipaggiato con un ampio schermo Full HD da 10,1″ (1920 x 1200 pixel), un pannello di grandi dimensioni e risoluzione elevata, per immagini nitide in ogni occasione. Inoltre sono presenti varie colorazioni: in questo modo ogni utente può scegliere la versione che più si adatta al proprio stile.

Il dispositivo è dotato di un corpo sottile, con una scocca metallica (solo 8,4 mm di spessore). A muovere il tutto è presente un chipset octa-core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite micro SD. Grazie al supporto alla Virtual RAM è possibile sfruttare lo spazio di archiviazione per aumentare in modo virtuale la RAM di altri 5 GB (per un totale di 11 GB).

Crediti: Doogee

A proposito di intrattenimento, Doogee T10S è dotato della certificazione Widevine L1: questo vuol dire che è possibile godere al meglio dei propri contenuti multimediali (con video in streaming in alta definizione). Il resto del comparto comprende una fotocamera Samsung da 8 MP, un modulo selfie (per autoscatti e videochiamate) da 5 MP, 6.600 mAh di batteria, GPS e Wi-Fi Dual Band.

I vantaggi non finiscono qui: il nuovo tablet debutta insieme ad una tastiera Bluetooth ed uno stilo (sensibile alla pressione fino a 1024 livelli); inoltre si tratta di un tablet con connettività 4G LTE, che può essere sfruttato completamente in mobilità.

Crediti: Doogee

Oltre al modello T10S, la compagnia ha lanciato anche Doogee T20S: il tablet perfetto per chi punta a funzionalità avanzate. In questo caso abbiamo uno schermo da 10,4″ con risoluzione 2K in un corpo leggero e sottile, in metallo e con uno spessore di soli 7,9 mm. Non manca la certificazione TUV, sono presenti speaker stereo Hi-Res ed un chipset octa-core accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Ovviamente ritroviamo il supporto alla Virtual RAM, fino a 7 GB aggiuntivi (per un totale di 15 GB).

La batteria è una capiente unità da 7.500 mAh, per un'autonomia top; la massima fluidità è garantita da Android 13, l'ultima versione dell'OS del robottino verde. Anche qui non mancano la connettività 4G LTE, il Wi-Fi Dual Band e il supporto allo stilo e alla tastiera (magnetica). La fotocamera è un sensore Sony da 13 MP, accompagnato da una selfie camera da 5 MP. Non mancano funzioni utili come lo split screen, lo spazio per i bambini e varie opzioni dedicate ai giorni e all'intrattenimento.

Crediti: Doogee

I nuovi tablet Doogee T10S e T20S saranno disponibili all'acquisto a partire dal 26 luglio tramite lo store ufficiale del brand (DoogeeMall), AliExpress ed Amazon (T10S e T20S). Aspettando il via alle vendite, potete dare un'occhiata al sito della compagnia per tutti i dettagli.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

