Vivo S27: una nuova serie in arrivo nel mercato Global?

A poche ore dall'evento di presentazione di Vivo X90, emerge un dettaglio molto interessante: nei piani del futuro prossimo dell'azienda rientra anche il lancio di un'altra serie per il mercato globale, ovvero di Vivo S27.

Vivo S27 potrebbe presto debuttare nel mercato globale

Certo, tutti i proiettori sono puntati all'evento di oggi, che vedrà il lancio dell'ormai chiacchieratissimo Vivo X90. Ma in queste ore sta girando un'altra notizia altrettanto importante e che riguarda il lancio – a breve – di una seconda serie di smartphone per il mercato Global. Stiamo parlando della serie Vivo S27.

Al momento, non si hanno molte informazioni sulle caratteristiche dei prossimi presunti smartphone. Secondo le indiscrezioni, la serie andrà a posizionarsi nella fascia medio-alta e debutterà in India nella seconda metà di febbraio, tra la metà e la fine del mese. Del resto, voci del passato avevano già ipotizzato un lancio entro i primi mesi del 2023. Non è ancora chiaro quanti modelli possa contare questa nuova serie, ma si dice che possa presentare caratteristiche molto simili a quelle di Vivo S16.

Parliamo di un trittico di fascia media che ha debuttato nel mese di dicembre, tutti alimentati dal SoC MediaTek Dimensity 8200 e dotati di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP. Se volete scoprire tutti i dettagli di Vivo S16, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il