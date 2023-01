Il nuovo brevetto di Huawei ci avvicina di più agli ologrammi

Stiamo tutti aspettando quel futuro promesso dai film fantascientifici dove gli ologrammi sono parte integrante delle comunicazioni giornaliere e Huawei sembra non voler perdere altro tempo. La compagnia cinese, infatti, ha brevettato una nuova tecnologia che inizia ad avvicinarci a quel tipo di ologramma, grazie alla proiezione 3D stereoscopica.

Huawei brevetta una tecnologia per la proiezione in 3D

La proiezione stereoscopica è un tipo di proiezione che crea un'immagine tridimensionale utilizzando due immagini separate proiettate sullo schermo. Queste due immagini sono leggermente diverse, come se fossero state viste da due punti di vista diversi, e vengono visualizzate con l'aiuto di occhiali 3D. Questo crea l'effetto di profondità e immersione, rendendo l'immagine più simile a un oggetto o ambiente tridimensionale.

Huawei ha registrato il brevetto CN202211090428 lo scorso 27 luglio 2022, ma è stato pubblicato ufficialmente solo il 30 gennaio 2023. Il brevetto viene applicato alle categorie “Stereoscopic Projection System, Projection System, e Vehicle“.

Secondo il brevetto, il sistema ideato da Huawei prevede l'impiego di un gruppo di retroilluminazione, un modulatore di luce spaziale ed uno schermo diffusore. Il gruppo di retroilluminazione invia due raggi di luce al modulatore di luce spaziale da angoli differenti. Il modulatore, a sua volta, regola i raggi di luce a seconda delle immagini per ottenere due tracciati differenti.

Lo schermo diffusore, infine, irradia i due tracciati di luce su due diverse angolazioni per trasmettere quella che sarà l'immagine in 3D stereoscopico finale. Non sappiamo ancora come Huawei ha intenzione di sfruttare questa tecnologia, ma con tutta probabilità potrebbe venirne fuori un sistema di intrattenimento per la visione dei film in 3D anche a casa.

