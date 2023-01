Red Magic 8 Pro Global: abbiamo la data di presentazione in Italia

Dopo varie settimane d'attesa sembra che non dovremo pazientare ancora a lungo prima di mettere le mani sul primo smartphone da gaming con Snapdragon 8 Gen 2. La compagnia cinese ha svelato la data di presentazione Global di Red Magic 8 Pro: l'uscita internazionale, anche in Italia, è vicinissima!

Red Magic 8 Pro Global sta arrivando in Italia: ecco la data di presentazione

Il nuovo Red Magic 8 Pro in versione Global arriverà in Europa e in Italia il prossimo 16 gennaio 2023: sul sito ufficiale è anche partito un conto alla rovescia che porta alla data di presentazione ed è possibile ricevere un buono sconto di 15€ semplicemente iscrivendosi alla newsletter.

Il portale conferma il design del dispositivo (ci sarà anche la versione con scocca trasparente) e la presenza del sistema di raffreddamento ICE 11.0 (a liquido con camera di vapore e 10 strati di dissipazione). Inoltre la batteria da 6.000 mAh permetterà di giocare ai proprio titoli preferiti a lungo, sfruttando le performance dello Snapdragon 8 Gen 2.

Al momento non è dato di sapere se arriverà solo il modello Pro o anche la variante Pro+ (con 5.000 mAh e ricarica da 165W). Se volete partecipare alle iniziative promozionali e seguire il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo flagship Global date un'occhiata alla pagina dedicata al dispositivo.

