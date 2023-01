OnePlus Buds Pro 2, trapela il prezzo in Europa: in alcuni paesi sarà salato

Mancano solo pochi giorni all'evento di OnePlus, una presentazione che vedrà protagonisti smartphone e accessori. Tra questi troveremo le OnePlus Buds Pro 2, gli ultimi auricolari true wireless premium della compagnia cinese: il prezzo per l'Europa è trapelato in queste ore e potrebbe non essere per nulla convincente per alcuni paesi.

Quando costeranno le OnePlus Buds Pro 2: sale la qualità, ma anche il prezzo

Le ultime novità sulle TWS di OnePlus arrivano sotto forma di leak, quindi sono da prendersi con le dovute precauzioni. Il prezzo in Europa delle nuova OnePlus Buds Pro 2 dovrebbe essere di 179€: si tratta di una cifra tutto sommato accettabile visto che il primo capitolo è stato lanciato a 149€ in Europa e in Italia.

OnePlus Buds Pro 2

€179 pic.twitter.com/p1WmhziMZj — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 31, 2023

In fondo ci saranno delle migliorie rispetto al precedessore, quindi è lecito aspettarsi un prezzo superiore. Tuttavia, sempre secondo lo stesso insider ci saranno alcuni sfortunati paesi che dovrebbero vedere un prezzo ancora più salato: si parla di ben 219€, ma purtroppo non è specificato se tra questi ci sarà anche l'Italia.

Vi ricordiamo che di recente hanno fatto capolino anche i possibili prezzi di OnePlus 11 5G Global. Per quanto riguarda invece le OnePlus Buds Pro 2 troveremo migliorie lato ANC, il supporto all'audio spaziale e una partnership con Dynaudio: ecco il nostro approfondimento, con tutte le novità.

