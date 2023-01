CHUWI HiPad XPro debutta su Amazon: risparmi subito 30€ con Coupon

Il settore dei tablet si fa sempre più interessante man mano che aumentano le soluzioni alla portata di tutti. Dimenticate quando questi terminali erano appannaggio di pochi: ora ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche e i modelli della casa cinese ne sono la prova lampante. CHUWI HiPad XPro è un tablet con Android 12, 4G, certificazione Widevine L1 per guardare video in streaming in alta definizione: tutto a prezzo super grazie ad nuovo Coupon Amazon!

CHUWI HiPad XPro in offerta con Coupon Amazon e spedizione Prime: imperdibile!

Lanciato di recente, CHUWI HiPad XPro è un dispositivo caratterizzato da uno schermo LCD da 10,5″ Full HD+, un corpo in metallo dallo spessore contenuto, quattro speaker integrati, chipset Unisoc T616 (octa-core a 2.0 GHz) e 6/128 GB di memorie. La batteria è una capiente unità da 7.000 mAh e non mancano una fotocamera da 13 MP ed un modulo selfie da 8 MP.

Come anticipato in apertura si tratta di un tablet dotato di Android 12 e connettività 4G LTE (oltre che Wi-Fi). Inoltre è presente il supporto Widevine L1, fondamentale per guardare video in streaming sulle principali piattaforma in alta qualità.

Dopo il debutto nei soliti store cinesi, il nuovo tablet CHUWI HiPad XPro arriva su Amazon con spedizione Prime a soli 169,9€: basta entrare nella pagina del prodotto e cliccare su Applica Coupon 30€. Attenzione perché la promo potrebbe terminare in qualsiasi momento (quindi affrettatevi se siete interessati).

