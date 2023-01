Lenovo Tab Extreme, Smart Paper, Magic Bay e tutte le novità del CES 2023

Si è appena conclusa la conferenza Lenovo al Consumer Electronics Show di Las Vegas, nel corso del quale il produttore ha alzato il sipario su una marea di nuovi prodotti. Tablet, laptop, accessori e molto, molto altro: scopriamo insieme quali sono state le novità Lenovo al CES 2023!

Tutte le novità di Lenovo al CES 2023

Lenovo Tab Extreme e Smart Paper

Sul fronte tablet, il produttore cinese ha annunciato due grandi novità tra cui una proposta super premium. Parliamo del tanto vociferato Lenovo Tab Extreme da 14.5″. Tra le sue caratteristiche principali troviamo uno schermo OLED 3K, un potente processore octa-core MediaTek Dimensity 9000, impianto audio Dolby Atmos con un set di otto altoparlanti JBL e una batteria che garantisce fino a dodici ore di autonomia. Lenovo Tab Extreme offre poi diverse funzionalità e tecnologie pensate per incrementare la produttività, a partire dalla Lenovo Precision Pen 3, un supporto dual-mode che si attacca magneticamente al dispositivo per un utilizzo in orizzontale o verticale, e diverse app/servizi a supporto della creatività. Lenovo Tab Extreme sarà disponibile da 1.499€ a partire da febbraio 2023.

Lenovo Smart Paper è, invece, un innovativo tablet con display E-Ink antiriflesso da 10.3″. Si tratta, fondamentalmente, di una sorta di blocco note digitale 2.0 che offre la stessa sensazione di penna su carta. A tal proposito, il dispositivo funziona con una Lenovo Smart Pen che offre 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e nove diversi stili di penna, tra cui penna a sfera, matita (di legno e meccanica), pennarello e persino calligrafica. Grazie all'app Lenovo Smart Paper, poi, sarà possibile accedere agli appunti e ai libri da qualsiasi luogo e dispositivo, per sincronizzare i file su Android, iOS e Windows. Lenovo Smart Paper sarà disponibile da 499€ a partire da questo mese.

Nuovi prodotti della famiglia Think tra laptop e accessori

Una delle novità più interessanti presentate da Lenovo è il nuovo ThinkBook Plus Twist, un potente computer estremamente versatile e che può adattarsi facilmente alle esigenze di tutti grazie alle diverse modalità supportate. Il dispositivo può essere utilizzato in formato classico a conchiglia o formato tablet, e stabilire se dare la priorità al display OLED o al display e-Ink a colori per utilizzarlo in modalità “macchina da scrivere” o “e-paper”, per disegnare, modificare e correggere facilmente i documenti tramite penna o tastiera. La disponibilità in Italia e il prezzo di ThinkBook Plus Twist non sono stati ancora comunicati.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 è il primo laptop compatibile con le soluzioni Lenovo Magic Bay, una serie di accessori modulari che possono trasformare questo dispositivo in un impressionante studio di streaming video o per lavorare e giocare anche mentre si è in viaggio e in movimento, grazie ad uno speciale modulo 4G LTE. Questi comprendono la webcam Lenovo Magic Bay 4K, progettata per le videoconferenze e lo streaming ad alta risoluzione (4K a 30 fps); la Lenovo Magic Bay Light, una lampada flash che può fornire fino a 200 lux di luminosità regolabile con un consumo energetico minimo; e Lenovo Magic Bay LTE, un modem portatile che offre connettività 4G e tanto di indicatore LED per lo stato della connessione. Lenovo Magic Bay sarà disponibile esclusivamente con ThinkBook 16p Gen 4. Quest'ultimo, sarà disponibile in estate a prezzi da comunicare.

Oltre ciò, Lenovo ha anche annunciato una nuova soluzione di docking wireless per ThinkBook 13x Gen 2 che utilizza Wi-Fi 6, Power-by-Contact e la ricarica wireless universale per eliminare i fastidiosi quanto ingombranti cavi. ThinkBook Wireless Dock for ThinkBook 13x Gen 2 sarà disponibile in Italia in bundle con ThinkBook, da quest’estate.

Passando alle soluzioni desktop, Lenovo ha presentato il nuovo ThinkCentre neo 50q Gen 4, con i più recenti processori Intel Core di tredicesima generazione, fino a 1 TB di SSD e sistema operativo Windows 11 o IGEN preinstallato. ThinkCentre neo 50q Gen 4 con Windows 11 sarà disponibile da quest’estate.

Novità Lenovo della famiglia Yoga presentati al CES

Molte novità anche per la famiglia Yoga, a partire da Lenovo Yoga Book 9i, il primo notebook a doppio schermo OLED full-size con una serie di funzionalità pensate per i content creator. Il formato convertibile, il corpo sottile e leggero e l'innovativa tecnologia a doppio schermo, offrono agli utenti una grande flessibilità per passare facilmente dalla modalità laptop, tablet, o a tenda a seconda delle loro esigenze.

Lenovo Yoga AIO 9i è, invece, un bellissimo computer desktop all-in-one dotato di un ampio display da 31.5″ 4K ed una cerniera metallica che si inclina all'angolazione desiderata. Abbiamo poi altri laptop, come Yoga Slim 6i (14″, 8), Yoga 9i (14″, 8) e Yoga Slim 7i Carbon (13″, 8), perfetti per il lavoro e la produttività. Prezzi e disponibilità in Italia di questi dispositivi verranno comunicati in seguito.

Le proposte Lenovo per il gaming

Anche per i gamer il CES di Lenovo ha portato un bel po' di novità. Anzitutto, abbiamo dei nuovi monitor, perfetti sia per giocare che per lavorare. Questi sono Lenovo Legion Y27qf-30 (QHD e refresh rate overcloccabile a 250 Hz) e Lenovo Legion Y27f-30 FHD da 27″, per prestazioni fluide a un prezzo più accessibile.

Novità assoluta è il nuovo chip Lenovo LA AI, il primo chip di IA al mondo dedicato al gaming, e che troviamo sui nuovi laptop Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16″, 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16″, 8). Il chip funziona con Lenovo AI Engine+, un algoritmo software di machine learning che ottimizza le prestazioni del sistema.

Questi nuovi laptop da 16″ sono disponibili con i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione o processori AMD Ryzen serie 7000 e sono dotati delle più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX.

Chiudiamo questa carrellata di prodotti con soluzioni fisse. Il nuovo Lenovo Legion Tower 7i da 34 litri sfrutta i più recenti processori Intel Core di tredicesima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX e fino a 64 GB di RAM DDR5 per dominare il mondo del gaming. Questo potente computer fisso è dotato di un grande dissipatore di calore VRM, fino a 6 ventole ARGB silenziose e un sistema di raffreddamento a liquido (opzionale).

I prezzi di tutti questi prodotti verranno comunicati in seguito.

