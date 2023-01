Anker: tutte le novità mostrate al CES 2023

Il CES 2023 ha portato tante novità tecnologiche dei principali brand: tra i protagonisti dell'evento troviamo anche Anker, con una sfilza di nuovi prodotti. Andiamo a scoprire quali sono gli ultimi dispositivi della casa cinese, una lineup decisamente ricca per un 2023 pieno di sorprese.

Tutte le novità di Anker per il CES 2023: tante innovazioni brillanti

Anker, leader mondiale della ricarica mobile e dell'elettronica di consumo svela i nuovi prodotti dei marchi Anker, AnkerMake, AnkerWork, eufy Clean ed eufy Security. I prodotti del brand sono stati selezionati per il premio d'innovazione del CES 2023:

Anker 551 USB-C Hub (8-in-1, supporto per tablets)

Anker 647 Stazione di ricarica

Anker 675 USB-C Docking Station (12-in-1, supporto per monitor con ricarica wireless)

AnkerMake M5 stampante 3d

AnkerMake V6 Color Engine

AnkerWork M650 microfono senza fili

eufy Clean X9 Pro Robot aspirapolvere

L'hub USB-C Anker 551 (in arrivo anche in Europa) trasforma iPad USB-C e altri tablet in strumenti di produttività completi con una porta di ingresso USB-C Power Delivery, una porta HDMI 4K, 2 porte dati USB-A, una porta AUX 3 da 0,5 mm e slot per schede SD e microSD. Gli utenti possono anche trasferire file tramite le porte USB-A e gli slot per schede microSD/SD e connettersi a un display esterno fino a 4K a 60 Hz utilizzando la porta HDMI integrata.

La stazione di ricarica Anker 647 offre 6 porte CA, 3 porte USB-C e una porta USB-A in un design compatto che include un cavo USB ad avvolgimento automatico per un'esperienza di ricarica senza problemi. La stazione è dotata di una funzione Power Delivery (3.0) da 100 W per le quattro porte USB per la ricarica rapida di laptop e smartphone. È possibile caricare fino a 10 dispositivi contemporaneamente e, quando la ricarica è completa, il cavo USB si riavvolge nella stazione di ricarica per uno stoccaggio semplice e senza ingombri.

Il dock USB-C Anker 675 ottimizza lo spazio sulla scrivania con connettività versatile, migliorata postura dell'utente e organizzazione a più livelli per una migliore organizzazione dei dispositivi. Questo supporto per monitor all-in-one supporta la connettività HDMI 4K a 60 Hz e velocità di trasferimento dati di 10 Gbps attraverso più opzioni di porta. Supporta anche la ricarica di due laptop a 100 W e 45 W tramite due porte, nonché la ricarica wireless Qi. Con 12 porte che coprono una gamma completa di funzioni, gli utenti possono collegare istantaneamente tutti i dispositivi sulla propria scrivania senza la necessità di collegarli e scollegarli continuamente.

Con il suo design rialzato, gli utenti possono facilmente spingere il mouse, la tastiera e il laptop sotto il supporto quando non sono in uso per ridurre l'ingombro. La docking station include anche un sistema di gestione dei cavi per tenere in ordine i cavi USB e HDMI.

La docking station USB-C Anker 675 sarà disponibile da metà marzo 2023 a 299€.

AnkerMake M5 stampante 3D e V6 Color Engine

La stampante 3D AnkerMake M5 stabilisce nuovi standard di velocità ed efficienza, stampando in modalità standard a velocità di 250 mm/s con un'accelerazione fino a 2500 mm/s². Ciò consente alla M5 di ridurre il tempo medio di stampa fino al 70% senza sacrificarne la qualità. La stampante si configura facilmente in 15 minuti e dispone di una fotocamera integrata con monitoraggio della stampa AI che avvisa l'utente di eventuali problemi durante il processo.

AnkerMake V6 Color Engine consente alla M5 di stampare fino a sei colori diversi in un singolo progetto. Il motore V6 supporta materiali solubili in acqua, incluso il PVA. Il V6 Color Engine include anche il cambio automatico della bobina per passare senza problemi da una bobina vuota a una piena. Inoltre, funziona con il software AnkerMake Slicer per calcolare automaticamente il colore esatto e le lunghezze del materiale necessarie per completare il progetto.

La stampante 3D AnkerMake M5 è disponibile su AnkerMake.com per 849.9$. L'AnkerMake V6 Color Engine sarà disponibile nell'estate 2023.

AnkerWork M650 microfono senza fili

Il microfono wireless AnkerWork M650 racchiude le migliori tecnologie audio e di cancellazione del rumore in un dispositivo compatto, portatile e facile da usare. L'M650 è progettato con un microfono a doppio canale in grado di registrare due sorgenti sonore contemporaneamente. Questo dispositivo include anche la cancellazione del rumore VoiceShield per focalizzare l'acquisizione audio sulle voci umane e bloccare il rumore di fondo esterno. L'M650 offre fino a 15 ore di durata della batteria e può ricaricarsi da zero a piena capacità in soli 90 minuti. La custodia di ricarica del dispositivo può essere utilizzata anche per l'associazione automatica Bluetooth e la riproduzione di file audio.

Il design compatto ed elegante dell'M650 può essere abbinato a cover colorate intercambiabili che rendono questo dispositivo un accessorio perfetto per gli appassionati di moda e stile. Il trasmettitore M650 è dotato di un touch screen LCD ad alta risoluzione per regolare il volume e riprodurre i livelli audio in tempo reale. Combina tutte queste caratteristiche e funzionalità con una memoria interna in grado di gestire fino a 7 ore di audio non compresso, oltre alla perfetta compatibilità con smartphone o fotocamere digitali, l'M650 è il microfono senza filo perfetto per i creatori di contenuti che vogliono combinare stile e prestazioni.

AnkerWork M650 sarà disponibile da marzo 2023 a 269.9€.

eufy Clean X9 Pro Robot aspirapolvere

eufy Clean X9 Pro è un robot aspirapolvere 2 in 1 progettato con un sistema MopMaster dotato di Twin-Turbo. Questo sistema consiste in un potente motore che fornisce una pressione dinamica costante. Con un'aspirazione da 5500 Pa, una spazzola flottante e un motore super potente, l'X9 Pro può raccogliere la polvere e pulire le macchie ostinate su molte diverse superfici. La procedura di pulizia di X9 Pro è completamente automatizzata. L'aspirapolvere robot torna alla sua stazione da solo dopo aver completato il processo di pulizia del pavimento per autopulirsi e asciugarsi.

Il RoboVac eufy Clean X9 Pro sarà disponibile nel 2023 a 899.9€.

eufy Security Cameras T84A1 Wired Wall Light e T81A0 Solar Wall Light

Le telecamere da parete T84A1 e T81A0 sono tutte progettate con risoluzione 2K, archiviazione locale, visione notturna e riflettori luminosi per fornire una protezione discreta per ingressi interni ed esterni. Entrambe le telecamere sono compatibili con Homebase 3, offrendo il riconoscimento di volti e persone, nonché il rilevamento di animali e veicoli con una precisione del 99%, per non parlare della memoria espandibile fino a 16 TB.

Il design elegante del T84A1 è perfetto per una semplice installazione vicino all'ingresso interno di una casa. Il pannello solare del T81A0 consente di posizionarlo davanti al garage o a un ingresso esterno ottenendo un proiettore attivato dal movimento di un ospite o di un intruso.

I prezzi e la disponibilità delle telecamere T84A1 e T81A0 saranno annunciati successivamente.

