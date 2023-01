Il cuscino smart Xiaomi Mijia monitora il sonno e aiuta a dormire meglio

Dopo il lancio in patria, il cuscino smart Xiaomi Mijia comincia a fare capolino anche per noi grazie ad AliExpress: si tratta di una soluzione comoda e utile, che offre un monitoraggio completo del sonno. Perfetta per i più curiosi ed attenti alla salute (anche a riposo) e per chi vuole dei consigli tech per dormire meglio.

Xiaomi Mijia: il cuscino smart del brand debutta su AliExpress

Ma cosa fa esattamente un cuscino smart? Per prima cosa si tratta di un prodotto realizzato con un design ortopedico, pensato per ottenere una corretta postura durante il riposo notturno. Il corpo ha una forma con doppia curvatura superiore, una più ed una meno accentuata (da 12 cm e 10 cm), ed è realizzato in materiale antibatterico e traspirante.

Ciò che rendere smart il nuovo cuscino di Xiaomi è il sensore piezoelettrico integrato al suo interno. Questo modulo monitora in modo accurato il battito cardiaco, la respirazione, il russamento, i movimenti del corpo in modo da offrire una panoramica completa del sonno dell'utente.

Tutti i parametri vengono registrati ed inviati all'app di Xiaomi: basta un semplice smartphone per visualizzare i risultati ed il punteggio del riposo notturno. Non mancheranno consigli e suggerimenti per dormire meglio, sulla base dei valori registrati. Il dispositivo è dotato anche di un controller per l'attivazione manuale ed è alimentato da quattro batterie AAA (per un'autonomia di 60 giorni).

Il primo cuscino smart targato Xiaomi Mijia è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, con un primissimo sconto.

