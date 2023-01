Abxylute è la nuova console portatile Android per il cloud gaming

In questi giorni è stata presentate una nuova console portatile con sistema operativo Android in grado far girare i classici giochi mobile ma anche sfruttare a pieno le capacità del cloud gaming. Si chiama Abxylute e si prepara ad affrontare i suoi competitor proponendo un prezzo davvero interessante.

Chipset MediaTek e schermo LCD Full HD da 7″: Abxylute sfida i competitor con Android

Abxylute è una console da gaming portatile dotata di uno schermo LCD da 7″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il dispositivo è equipaggiato con un chipset MediaTek MT8365 (conosciuto anche come Genio 350), 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile tramite scheda microSD.

La CPU è composta da 4 core Cortex-A53 con velocità di clock a 2.0 GHz, mentre la GPU equipaggiata è una Mali-G52 con una frequenza di 800 MHz. Un equipaggiamento piuttosto standard, ma in linea con le aspettative vista la funzione principale di giocare in streaming.

Per quanto riguarda la connettività, Abxylute sarà dotata di WiFi Dual Band con supporto per le reti a 2.4 e 5.0 GHz per consentire una connessione più affidabile e Bluetooth 5.1 per il collegamento degli accessori come cuffie o controller esterni.

Il sistema operativo, come accennato in precedenza, sarà Android 12 e potrà far girare la maggior parte dei moderni giochi mobile, così come i vari servizi di cloud gaming. Per esempio, si potrà giocare ai titoli Xbox con il Game Pass Ultimate, oppure sfruttare la propria libreria di giochi PC con Steam Cloud e GeForce Now.

Abxylute arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 250 dollari, ma chi parteciperà alla campagna di crowdfunding potrà ottenere uno sconto portandola a casa ad un prezzo di 200 dollari. La data di uscita della console, purtroppo, non è ancora nota.

Questa console è solo l'ultima ad arrivare su un mercato sempre più fiorente: nei scorsi giorni, infatti, anche AYANEO ha presentato il nuovo modello Air Plus con CPU AMD.

