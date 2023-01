Occhio a quale MacBook comprate: SSD più lento del modello prima

Era già successo in precedenza e adesso la storia si ripete: Apple ha deciso di equipaggiare SSD più lenti su Mac e MacBook nuovi. Normalmente, si dovrebbe pensare che il nuovo modello di un prodotto presenta specifiche migliorate o al più invariate, ma non è il caso delle memorie di archiviazione delle nuove generazioni di computer di Cupertino.

Apple ci ricasca: SSD più lento sui nuovi modelli di Mac e MacBook

Già nel 2022, chi aveva testato MacBook Air M2 e Pro M2 da 256 GB aveva potuto constatare suo malgrado prestazioni dell'SSD peggiori rispetti ai rispettivi modelli M1. Un trend adottato da Apple che ritroviamo anche sui più recenti MacBook Pro M2 Pro, che pur essendo dotato di 512 GB di memoria si comporta peggio del MacBook Pro 2021 da 512 GB. Se nel primo caso le velocità di scrittura e lettura si attestano sui 3.150 MB/s e 3.000 MB/s, nel secondo arrivano a toccare 3.950 MB/s e 4.900 MB/s. Il motivo è di natura hardware, perché sul modello nuovo ci sono 2 chip NAND al contrario dei 4 chip presenti sul modello precedente.

MacBook Pro M1 Pro 512 GB MacBook Pro M2 Pro 512 GB

La situazione si fa ancora più acuta su Mac Mini M2 da 256 GB, anche in questo caso dotato di un solo chip NAND anziché due come su Mac Mini M1, e più chip NAND significa più prestazioni. Il divario è più marcato, con 1.500 MB/s in lettura e scrittura, il ché significa un calo del -30% e -50% rispetto al modello M1. E anche se ci si sposta sul più avanzato Mac Mini M2 Pro, la variante da 512 GB presenta due chip NAND, mentre sul precedente modello Intel ce n'erano quattro.

Se per molti queste differenze potrebbero essere impercettibili, è comunque un downgrade rispetto alle generazioni precedenti; per le varianti base da 8/256 GB, le prestazioni potrebbero risentirne perché gli 8 GB di RAM sono condivisi con il motore grafico e se il sistema va memory swap e pesca dall'SSD la RAM virtuale rischia di rallentare ulteriormente la memoria d'archiviazione. È altresì vero che il passaggio da M1 a M2 rappresenta un salto in avanti in termini di prestazioni, come spiegato in questo approfondimento.

