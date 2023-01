Infinix Note 12i ufficiale: il gaming diventa più accessibile e chic

Infinix, produttore cinese che è di recente sbarcato anche in Italia, ha appena lanciato un nuovo dispositivo dalle caratteristiche interessanti ed un prezzo super competitivo. Parliamo di Infinix Note 12i, uno smartphone dall'estetica accattivante e una scheda tecnica di tutto rispetto per la fascia di prezzo in cui si inserisce.

Infinix Note 12i: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Infinix Note 12i sfoggia un design molto raffinato, con una finitura bicolore opaca e in vetro e una grande isola fotografica sul retro. Il corpo di questo smartphone è sottile e leggero, presenta bordi piatti e cornici piuttosto sottili.

Il display è un ampio pannello AMOLED da 6.7″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione FullHD+. Lo schermo di Infinix Note 12i ha ottenuto la certificazione Widevine L1 per guardare contenuti a 1080p, offre una luminosità di picco di 1.000 nit, una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3.

Specifiche tecniche

Nonostante la fascia di prezzo in cui si inserisce, Infinix Note 12i oltre a conservare un aspetto molto piacevole, riserva anche alcune caratteristiche molto interessanti. Questo smartphone è alimentato dal chipset MediaTek Helio G85, supportato da un massimo di 4 GB di RAM LPDDR4X, espandibile virtualmente fino a 7 GB, e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile tramite microSD. Il dispositivo offre persino un sistema di raffreddamento a 10 strati per prestazioni di gioco ottimali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Inifnix Note 12i offre una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP e una fotocamera QVGA, mentre la selfie-cam è da 8 MP con doppio flash LED, il che rende facile scattare selfie anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G, Dual-SIM, lettore di impronte digitali montato lateralmente, un sistema a due altoparlanti che supportano il suono DTS Surround, radio FM e Android 12 con XOS 10.6 pronti all'uso.

Infinix Note 12i – Disponibilità e prezzo

Infinix Note 12i sarà disponibile nelle colorazioni Force Black e Metaverse Blue al prezzo di 112€ a partire dal prossimo 30 gennaio. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

