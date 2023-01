ADO Air è la nuova bici elettrica ultraleggera per muoversi in città

Conosciamo bene il brand ADO: si tratta di un marchio cinese specializzato in mobilità green con all'attivo tantissime e-bike e una miriade di accessori. A questo giro la compagnia asiatica presenta la sua ultima fatica, ovvero ADO Air: si tratta di una bici elettrica dal corpo ultraleggero, con un design pieghevole e pensata per muoversi agilmente in città.

ADO Air: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova bici elettrica | Caratteristiche & prezzo

La particolarità della nuova ADO Air è senza dubbio la sua elevata portabilità. Parliamo infatti di una e-bike pieghevole e ultraleggera, con un corpo in alluminio. Il peso di soli 16 kg la rendere perfetta per ogni tipo di spostamento, senza la minima fatica. La bici può essere riposta nel bagagliaio dell'auto occupando pochissimo spazio: è ottima anche da portare in viaggio.

La trasmissione a cinghia in carbonio è una soluzione più efficiente e duratura di una normale catena: nessuna manutenzione, niente olio e zero rumore. Il sensore di coppia magnetico garantisce una guida più fluida, anche alle prese con i pendii più ripidi. I controlli tramite App sono facili ed intuitivi e consentono di sbloccare il mezzo, accendere i fanalini e visualizzare tutti i parametri del veicolo.

Presenti all'appello freni a disco idraulici, una batteria Samsung 21700 36v 10Ah (per un'autonomia fino a 100 Km), un pratico display IPS a colori e la certificazione IPX7.

La nuova bici elettrica di ADO è stata lanciata su Indiegogo ma non è ancora disponibile: la campagna di crowdfunding partirà prossimamente, ma nel frattempo è possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti e novità sull'uscita. In questo modo si otterrà anche uno sconto Early Bird del 40% sull'acquisto di ADO Air: il prezzo non è stato ancora rivelato, ma partire con un'offerta non fa di certo male.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il