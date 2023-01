Apple M1 vs M2: tutti i chip Silicon a confronto

Da quando si è staccata dalla partnership con Intel, Apple ha creato la sua linea di chip Silicon: ma quali sono le differenza fra i vari modelli disponibili? La prima generazione comprende M1, M1 Pro, M1 Max ed M1 Ultra, mentre la seconda il trio M2, M2 Pro e M2 Max, e non è da escludere un M2 Ultra nel prossimo futuro. Fino a quel momento, vediamo quali sono le differenze in termini di specifiche tecniche fra i vari modelli disponibili sul mercato per la gamma Mac di Cupertino.

Apple presenta la nuova serie di chip M2: tutte le differenze rispetto alla serie M1

La seguente tabella comprende tutte le specifiche disponibili per il confronto fra i vari Apple M1, M2, M1 Pro, M2 Pro, M1 Max e M2 Max; per completezza, ho anche aggiunto le specifiche di M1 Ultra, anche se non c'è ancora un M2 Ultra, che comunque provvederò ad aggiungere qualora venisse presentato.

M1 M2 M1 Pro M2 Pro M1 Max M2 Max M1 Ultra Processo 1° Gen 5 nm 2° Gen 5 nm 1° Gen 5 nm 2° Gen 5 nm 1° Gen 5 nm 2° Gen 5 nm 1° Gen 5 nm Transistor 16 miliardi 20 miliardi 33.7 miliardi 40 miliardi 57 miliardi 67 miliardi 114 miliardi CPU 4 core Firestorm 3228 MHz + 4 core Icestorm 2064 MHz 4 core Avalanche 3480 MHz + 4 core Blizzard 2424 MHz 6/8 core Firestorm 3228 MHz + 2 core Icestorm 2064 MHz 6/8 core Avalanche 3480 MHz + 4 core Blizzard 2424 MHz 8 core Firestorm 3228 MHz + 2 core Icestorm 2064 MHz 8 core Avalanche 3480 MHz + 4 core Blizzard 2424 MHz 16 core Firestorm 3228 MHz + 4 core Icestorm 2064 MHz Cache L1 192+128 KB / 128+64 LB

L2 12+4 MB

SLC 8 MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 16+4 MB

SLC 8 MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 24+4 MB

SLC 24 MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 32+4 MB

SLC ? MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 24+4 MB

SLC 48 MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 ?+? MB

SLC ? MB L1 192+128 KB / 128+64 KB

L2 48+8 MB

SLC 96 MB GPU 7/8 core

2.6 TFLOPs 8/10 core 3.6 TFLOPs 14/16-core

5.2 TFLOPs 16/19 core 6.84 TFLOPs 24/32-core

10.4 TFLOPs 30/38 core 13.6 TFLOPs 48/64-core

21 TFLOPs Codifica video HEVC, H.264 e ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



1 motore di codifica video, 1 motore di decodifica video, 1 motore di codifica/decodifica ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



1 motore di codifica video, 1 motore di decodifica video, 1 motore di codifica/decodifica ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



1 motore di codifica video, 1 motore di decodifica video, 1 motore di codifica/decodifica ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



2 motori di codifica video, 1 motore di decodifica video, 2 motori di codifica/decodifica ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



2 motori di codifica video, 1 motore di decodifica video, 2 motori di codifica/decodifica ProRes Hardware HEVC, H.264, ProRes e ProRes RAW



2 motori di codifica video, 2 motori di decodifica video, 4 motori di codifica/decodifica ProRes SDRAM 8/16 GB LPDDR4X-4266

68.3 GB/s 8/16/24 GB LPDDR5

100 GB/s 16/32 GB LPDDR5-6400

204.8 GB/s 16/32 GB LPDDR5

204.8 GB/s 32/64 GB LPDDR5-6400

409.6 GB/s 42/64/96 GB LPDDR5

409.6 GB/s 64/128 GB LPDDR5-6400

819.2 GB/s Neural Engine 16-core



11 trilioni di operazioni al secondo 16-core



15.8 trilioni di operazioni al secondo 16-core



11 trilioni di operazioni al secondo 16-core



15.8 trilioni di operazioni al secondo 16-core



11 trilioni di operazioni al secondo 16-core



15.8 trilioni di operazioni al secondo 16-core



11 trilioni di operazioni al secondo USB Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 Thunderbolt 4

