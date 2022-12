Xiaomi Mijia Thermos Cup Ti: corpo in titanio per tenere i liquidi caldi fino a 6 ore

Xiaomi ha svelato il nuovo Mijia Thermos Cup Ti, il primo thermos dell'azienda cinese costruito interamente in titanio. Il prodotto arriverà in Cina nei prossimi giorni tramite una campagna di crowdfunding.

Xiaomi lancia Mijia Thermos Cup: il primo thermos in titanio del brand

Xiaomi Mijia Thermos Cup Ti è costruito in titanio puro di qualità TA1, privo di impurità e metalli pesanti. Il thermos offre una capienza di 450 millilitri e pesa 21.5 grammi, permettendo di mantenere i liquidi caldi fino a 58° per almeno 6 ore, mentre i liquidi freddi rimarranno tali fino a 10° per lo stesso periodo di tempo.

Il thermos è dotato di un singolo pulsante per aprire il coperchio, facilmente utilizzabile ad una sola mano per bere anche in situazioni scomode oppure quando siamo impegnati. Per esempio, il thermos è adoperabile anche in bici oppure mentre si videogioca, senza interruzioni.

Xiaomi Mijia Thermos Cup Ti è disponibile in crowdfunding dal 28 dicembre in Cina, al prezzo di circa 28€ (189 yuan). Al momento non sono noti i piani dell'azienda per una eventuale commercializzazione del prodotto in campo internazionale. Solo il mese scorso, Xiaomi ha lanciato il nuovo Thermos Pocket per avere il caffè sempre caldo.

