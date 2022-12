OPPO Reno 8 e 7 si aggiornano in Italia a ColorOS 13 e Android 13

Dopo i top di gamma Find X5 e X3, finalmente l'aggiornamento con ColorOS 13 e Android 13 sta arrivando anche sulla serie OPPO Reno 8 e Reno 7. Il major update è già arrivato su diversi modelli di fascia medio/bassa in Asia, mentre in occidente il suo rilascio sta avvenendo più lentamente. E anche se OPPO è stata una delle primissime ad aggiornare i suoi smartphone all'ultima versione di Android, il clou della roadmap non riguarda tanto i flagship quanto i modelli mid-range, che specialmente nel caso di OPPO rappresentano la maggior parte delle vendite.

L'aggiornamento ColorOS 13 arriva sui modelli della serie OPPO Reno 8 e 7

Ecco quindi che due smartphone come OPPO Reno 8 Pro e Reno 7 ricevono l'aggiornamento ColorOS 13 e Android 13 anche in Italia, rispettivamente con i firmware C.21 e C.32. All'appello mancano modelli quali Reno 8 5G e Reno 8 Lite, mentre tutti gli altri modelli non sono disponibili nel nostro paese. Qualora non aveste ancora ricevuto la notifica del roll-out OTA, potete provare a forzare l'aggiornamento seguendo la nostra guida. Vi ricordiamo anche che potete consultare tutte le novità di OPPO e della ColorOS 13 in questo articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il