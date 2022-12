Occhio ad iPad 2022: finisce male quando è sotto pressione

Ogni anno assistiamo all'uscita dei tablet Apple, e se nel 2010 il primissimo iPad era disponibile in una sola versione, negli anni i modelli si sono moltiplicati. Abbiamo avuto la variante Mini, quella Air, quella Pro, ma per molti la scelta di riferimento è il modello base, quello più a portata delle tasche di chi non vuole sborsare una cifra importante. Ma come si evince dai test di resistenza effettuati da JerryRigEverything, Apple ha risparmiato anche in termini di qualità costruttiva.

iPad 2022 non se la passa bene quando viene sollecitato nei test di resistenza

Parliamo subito dell'elefante nella stanza: il bend test, il famigerato test di piegamento che ha mietuto una nuova vittima sotto forma di iPad 2022. Provando a fletterlo con entrambe le mani, Zach è riuscito con abbastanza semplicità a infrangere la scocca del tablet Apple, il cui punto debole si rivela essere la sezione dove ci sono i pin magnetici Smart Connector. Tramite essi è possibile collegare la Smart Keyboard e trasformare il tablet in un PC portatile, a patto di avere un frame laterale meno resistente.

C'è da dire che il bend test non è propriamente un test ideale per saggiare la qualità costruttiva di un dispositivo, per quanto i tablet siano più soggetti alle flessioni per via della loro diagonale maggiore rispetto agli smartphone. Ma è altresì vero che l'economicità di iPad 2022 si può denotare anche da un altro dettaglio più significativo, come lo spazio fra il vetro e il pannello LCD che restituisce un effetto visivo meno premium dei tablet Apple più costosi. Per il resto, iPad si dimostra all'altezza delle aspettative, con un vetro frontale e una scocca in metallo dalla resistenza ai graffi nella media.

