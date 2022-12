TIM e WindTre: ecco il VoWiFi in Italia, ma c’è un grosso limite

Sono anni che si parla della tecnologia VoWiFi, cioè la possibilità di sfruttare la connessione internet wireless per effettuare e ricevere chiamate. Sono anni che esiste questa tecnica, in particolare da quando è stato lanciato Google Fi nel 2015, ma è un servizio che qua in Italia non ha ancora visto la luce del giorno. Almeno fino a oggi, visto che TIM e Wind Tre ha finalmente deciso di abbracciarlo e introdurlo anche nel nostro paese, seppur ci siano delle limitazioni non di poco conto.

Il VoWiFi arriva in Italia: ecco come funziona e su quali smartphone

Qual è il vantaggio del VoWiFi

L'acronimo sta per Voice over WiFi e indica quella tecnologia che permette di veicolare le telefonate non tramite la rete telefonica via antenna bensì via connessione internet senza fili. E questo è un ovvio vantaggio quando si ha necessità di fare una chiamata ma ci si trova in una zona dove non c'è ricezione telefonica ma si ha a disposizione una rete Wi-Fi che possa fungere allo scopo. Qualcuno potrebbe obiettare che lo si può già fare tramite app quali WhatsApp, Telegram e FaceTime, ma è chiaro che effettuare chiamate tramite utenza telefonica mobile ha altri vantaggi, in primis la possibilità di telefonare a numeri che non possiedono app del genere.

Come avere VoWiFi in Italia

Di smartphone tecnicamente compatibili con la tecnologia VoWiFi ne esistono molteplici e già da diversi anni, ma non in Italia. Dopo alcuni test svolti tramite l'operatore virtuale Very Mobile, Wind Tre ha annunciato l'introduzione nel nostro paese del servizio rinominato come WiFi Calling, a cui è seguita TIM col suo Voce WiFi. Nel caso di Wind Tre, attualmente è disponibile sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e Xiaomi 12 Pro, ma ovviamente la compatibilità si espanderà nel corso del tempo anche ad altri. Su TIM, invece, il supporto si estende anche a Xiaomi 12, 12T, 12 Lite e OPPO A17.

Tuttavia, il vero limite sta nel fatto che il supporto sia consentito solo utilizzando reti WiFi dell'operatore, pertanto tagliando fuori tutti coloro che hanno una SIM TIM o Wind Tre ma una linea fissa con altri operatori (o viceversa). Quasi sicuramente nei prossimi mesi anche Vodafone e altri operatori si adegueranno, ma dovrebbe restare il grosso vincolo di non poter sfruttare il VoWiFi a meno di non avere linea fissa e mobile dello stesso operatore. Il perché da questo limite è da ricercare nella legislazione italiana che regola il monitoraggio del flusso telefonico, dato che col VoWiFi le chiamate non passano dalle stazioni radio dell'operatore e, qualora la rete utilizzata fosse di un altro operatore, verrebbe meno il controllo che invece può essere compiuto sulla propria piattaforma.

