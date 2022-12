MIUI 13: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Il 2022 è l'anno di rilascio della MIUI 13, l'ultima versione dell'interfaccia per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, ma non è esente da bug. Come ogni software al mondo, anche quello prodotto dal team di sviluppatori Xiaomi offre il fianco a problematiche più o meno rilevanti e invalidanti. Da tempo, l'azienda ha avviato un programma di tracciamento di questi bug, in modo da capire su cosa lavorare e allo stesso tempo informare gli utenti che potrebbero esserne colpiti. Non troppo tempo fa Xiaomi è arrivata persino a scusarsi con la community, a causa di una MIUI 12 fin troppo colpita dai bug (come potete constatare nell'articolo dedicato).

Qualora anche voi aveste uno smartphone con installata la MIUI 13 e voleste segnalare un bug, vi invitiamo a farlo nella sezione “Commenti” in fondo all'articolo. In questo modo, provvederemo ad aggiungerlo all'articolo e far sì che anche altri utenti possano avere un feedback comunitario. Nella lista trovate indicato “In analisi” se il bug sta venendo controllato dagli sviluppatori, “Risolto” se è stato sistemato.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2022

Ecco quali bug affliggono la MIUI 13 sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

MIUI 13

(In analisi) L'app Musica non si aggiorna

(In analisi) L'app YouTube non funziona correttamente

(Risolto) L'app Temi bloccata da Google

(In analisi) Impossibile aprire Instagram

(In analisi) Impossibile settare la modalità Scura per le app individualmente

(Risolto) Impossibile aprire le foto

(Risolto) Impossibile scaricare il pacchetto d'aggiornamento

Impossibile collegarsi ai server del Google Play Store

Messaggio di errore “check|exceed times” durante l'utilizzo della piattaforma dei Temi

Impossibile connettersi alla rete dall'app Mi Music

Xiaomi 12

V13.0.10.SLCEUXM (In analisi) Problemi di visualizzazione per Android Auto



Xiaomi 12 Pro

V13.0.10.SLBEUXM (In analisi) Problemi di visualizzazione per Android Auto



Xiaomi 12X

V13.0.5.0.RLDMIXM (Risolto) Rumori apparivano occasionalmente durante la riproduzione audio



Xiaomi Mi 11

V13.0.1.0.SKBEUXM (Risolto) La fotocamera non si connette (Risolto) Problemi di visualizzazione per Android Auto (Risolto) Problemi di sfarfallio dello schermo quando si usa la modalità Scura



Xiaomi Mi 11i

V13.0.5.0.SKKEUXM (In analisi) La sveglia non funziona quando è attiva la modalità di ultra risparmio energetico



Xiaomi 11i Hypercharge

V13.0.1.0.SKTINXM L'app YouTube non funziona correttamente



Xiaomi 11 Lite 5G NE

V13.0.5.0.SKOEUXM Cali di frame rate in fase gaming



Xiaomi Mi 11 Lite

V13.0.2.0.SKQMIXM (In analisi) Lag di sistema (In analisi) Impossibile aprire le foto (Risolto) Impossibile cliccare la status bar in fase gaming



Xiaomi 11T

V13.0.2.0.SKWEUXM Problemi di visualizzazione per Android Auto (In analisi) Problemi di scaricamento della batteria durante l'utilizzo del dispositivo (In analisi) Si blocca la riproduzione video di Netflix (Risolto) I Super Wallpaper potrebbero non applicarsi

V13.0.2.0.SKWMIXM Problemi di visualizzazione per Android Auto (In analisi) Si blocca la riproduzione video di Netflix (Risolto) I Super Wallpaper potrebbero non applicarsi



Xiaomi 11T Pro

V13.0.10.0.SKDEUXM (In analisi) Impossibile installare gli aggiornamenti

V13.0.8.0.SKDEUXM Malfunzionamento di Wi-Fi Assistant per selezionare in automatico la migliore rete Wi-Fi

V13.0.6.0.SKDMIXM Crash improvvisi per l'app Sicurezza

V13.0.1.0.SKDMIXM (In analisi) Crash del telefono quando si seleziona l'opzione Dual App (In analisi) Impossibile usare la virtualizzazione di Android



Xiaomi 11i HyperCharge

V13.0.1.0.SKTINXM L'app YouTube non funziona correttamente



Xiaomi Mi 11X

V13.0.7.0.SKHINXM (In analisi) La batteria si scarica più del previsto



Xiaomi Mi 10

V13.0.1.0.SJBEUXM La fotocamera non funziona Gli screenshot non funzionano



Xiaomi Mi 10 Lite

V13.0.3.0.SJIEUXM Riavvii improvvisi durante la ricarica



Xiaomi Mi 10i

V13.0.3.0.SJSINXM La pagina degli aggiornamenti delle app di sistema si blocca in alcuni casi



Xiaomi Mi 10T/10T Pro

V13.0.3.0.SJDMIXM Il refresh rate si abbassa automaticamente

V13.0.2.0.SJDEUXM (Risolto) Il segnale di rete non funziona



Xiaomi Mi 10T Lite

V13.0.2.0.SJSMIXM La certificazione Widevine scende da L1 a L3



Xiaomi Pad 5

V13.1.1.0.SKXMIXM (In lavorazione) Manca il supporto Dolby Vision



Redmi Note 11

V13.0.2.0.SGCMIXM Impossibile connettersi al server in Google Play

V13.0.5.0.RGCMIXM Impossibilità di utilizzare la fotocamera con WhatsApp in Dual App (Risolto) Problemi di sfarfallio dello schermo quando si usa la modalità Scura

V13.0.1.0.RGCMIXM Possibile sfarfallio dello schermo quando si attiva la modalità Scura



Redmi Note 11S

V13.0.1.0.SKEEUXM/V13.0.6.0.SKEMIXM Rumore anomalo dagli speaker

V13.0.5.0.SKEMIXM (Risolto) Impossibile sbloccare con l'impronta digitale



Redmi Note 11 NFC

V13.0.12.0.RGKEUXM (Risolto) Dopo aver avviato il codice USSD, il segnale si disconnetteva e riconnetteva



Redmi Note 11 Pro 5G

V13.0.X.0.XXXXXXX (In analisi) Riavvii improvvisi

V13.0.14.0.RKCMIXM L'indicatore della ricarica non viene mostrato correttamente

V13.0.8.0.RKCMIXM (Risolto) Lo smartphone si riavvia quando si usa Google Maps



Redmi Note 11 Pro+ 5G

V13.0.1.0.SKTMIXM/V13.0.2.0.SKTMIXM L'app YouTube non funziona correttamente



Redmi Note 10

V13.0.5.0.SKGMIXM Non funziona la torcia

V13.0.3.0.SKGMIXM (In analisi) Possibili rallentamenti di sistema (Risolto) Impossibile utilizzare la fotocamera (Risolto) Impossibile cliccare la status bar in fase gaming



Redmi Note 10 5G

V13.0.3.0.SKSMIXM (In analisi) Impossibile regolare il volume in WhatsApp

V13.0.1.0.SKSMIXM (Risolto) Grossi problemi al display, impossibile accenderlo

V12.5.4.0.RKSMIXM Problemi di riavvio, lo smartphone entra in modalità Recovery



Redmi Note 10S

V13.0.6.0.SKLMIXM L'app YouTube non funziona correttamente Il risparmio energetico non funziona sempre come previsto I suoni multimediali si distorcono

V13.0.2.0.SKLMIXM PUBG non supporta l'opzione Extreme Frame Rate Lag della fotocamera con modalità AI Alcune opzioni per la qualità video non sono selezionabili Il touch screen non funziona benissimo (In analisi) I suoni multimediali si distorcono



Redmi Note 10 Pro

V13.0.3.0.SKFEUXM I suoni di notifica si sentono anche con la modalità Non Disturbare attiva La luminosità automatica non funziona bene Problemi di trasparenza del Centro di Controllo Malfunzionamenti per l'editor della Galleria (In analisi) L'anteprima degli screenshot viene visualizzata con ritardo

V13.0.7.0.SKFMIXM Problemi di surriscaldamento

V13.0.4.0.SKFMIXM Il Wi-Fi si disconnette da solo quando lo smartphone è in standby (Risolto) Errore di funzionamento per Mi Sound Effect

V13.0.2.0.SKFMIXM Rallentamenti del launcher nel caricamento delle app nella home Testo troppo scuro con la modalità Scura attivata (Risolto) Impossibile utilizzare la fotocamera (Risolto) Impossibile cliccare la status bar in fase gaming



Redmi Note 9

V13.0.1.0.SJOMIXM (In lavorazione) Blocchi improvvisi e rallentamenti di sistema durante uso quotidiano e gaming (In analisi) La scheda SIM non viene riconosciuta dopo l'aggiornamento



Redmi Note 9S

V12.5.6.0.RJWMIXM/V12.5.7.0.RJWEUXM Problemi di surriscaldamento durante l'uso e la ricarica dello smartphone Problemi nell'utilizzo della rete mobile



Redmi Note 9T

V13.0.1.0.SJEEUXM Impossibile connettersi al server in Google Play



Redmi Note 9 Pro

V13.0.1.0.SJZEUXM/V13.0.1.0.SJZMIXM (In analisi) Riavvii improvvisi

V12.5.8.0.RJZMIXM/V12.5.11.0.RJZEUXM Problemi di surriscaldamento durante l'uso e la ricarica dello smartphone



Redmi Note 8 (2021)

V13.0.3.0.SCUEUXM (In analisi) La carta SIM non viene riconosciuta



Redmi 10

V13.0.1.0.SKUEUOR (In lavorazione) Ricarica lenta

V13.0.4.0.SKUMIXM (In analisi) La rete si disconnette automaticamente dopo aver giocato

V13.0.1.0.SKUMIXM (In analisi) Lag di sistema e rallentamenti, anche in fase gaming



Redmi 10C

V13.0.11.0.RGEMIXM (In analisi) Riavvii improvvisi



POCO F3

V13.0.X.0.XXXXXXX Impossibile scaricare i pacchetti di installazione della MIUI

V13.0.3.0.SKHEUXM Animazioni buggate durante lo switch fra le app con le gesture full screen



POCO X3 Pro

V13.0.4.0.SJUEUXM (In analisi) La connettività dati non funziona

V13.0.4.0.SJUMIXM (In analisi) Testo in cinese anziché in inglese per le finestre pop-up di fotocamera e microfono

V13.0.3.0.SJUMIXM (Risolto) La schermata delle app recenti si blocca in orizzontale



POCO X3 GT

V13.0.3.0.SKPMIXM (In analisi) Si blocca la riproduzione video di Netflix



POCO X3 NFC

V12.5.8.0.RJGEUXM Impossibile ricevere e inviare MMS



POCO M4 Pro 5G

V13.0.2.0.SGBMIXM La certificazione Widevine scende da L1 a L3



