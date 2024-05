OxygenOS 15: OnePlus vuole aumentare la privacy delle foto condivise

Google ha dato via al programma di beta testing di Android 15, e fra gli smartphone compatibili ci sono quegli OnePlus che si aggiorneranno alla prossima OxygenOS 15. A ogni major update Android ne corrisponde sempre uno targato OnePlus, e scavando all’interno dell’ultima Android 15 Beta è stata scoperta una funzionalità inedita chiamata Privacy Watermark: vediamo come funzionerà.

OnePlus e OxygenOS 15, scovata una novità per migliorare la sicurezza delle immagini

Spulciando l’app Impostazioni della build Android 15 Beta per OnePlus 12, è stata scovata la seguente dicitura:

“Aggiungi Privacy Watermark alle tue foto in modo da poterle condividere senza preoccuparti di un potenziale uso improprio. Ad esempio, con un semplice tocco, puoi aggiungere una filigrana che indica che la foto è destinata alla registrazione del nome reale o alla richiesta di un documento ufficiale. Puoi anche personalizzarne una. Come aggiungere una filigrana: apri l’app Foto, seleziona una foto a cui vuoi applicare la filigrana, tocca “Modifica” e scegli “Filigrana – Privacy Watermark“”

Il funzionamento è già spiegato abbastanza bene, per una funzione il cui scopo è quello di aggiungere un watermark alle immagini che inviamo per evitarne la diffusione illecita. È un’usanza che esiste anche nel nostro settore: quando le aziende ci inviano immagini in anteprima dei loro prossimi prodotti, possono esserci filigrane che, in caso vengano fatte trapelare in rete prima del previsto, faccia capire loro chi è stato a farle trapelare.

C’è poi un’altra dicitura: “Rileva e pixela automaticamente le informazioni private nelle immagini“. Questa riguarda la funzione Pixelate, che serve a identificare in maniera automatica l’eventuale presenza di dati sensibili nelle immagini, già presente nella OxygenOS 14 ma soltanto per gli screenshot.

Trattandosi di un suo sub-brand, immaginiamo che questa novità non riguarderà solamente OnePlus e OxygenOS 15 ma anche OPPO e Realme e le rispettive ColorOS 15 e Realme UI 6.0, visto che solitamente le tre UI in questione sono molto simili e condividono la quasi totalità delle feature software.

