Recensione Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2): proiettore Laser 4K 200”, Google TV e certificato Netflix

È passato poco più di un anno da quando abbiamo recensito il Dangbei Mars Pro, un proiettore che ci piacque molto per la sua qualità dell’immagine, ma un po’ meno per il sistema operativo che, sì, era Android TV ma che con un’interfaccia non proprio ottimizzata e senza le certificazioni Widewine per Netflix, ci sembro un po’ limitato.

Ebbene, il brand ritorna nel mondo dei top di gamma con il suo Mars Pro 2 (DBOX02), e lo fa migliorandosi non solo nella qualità dell’immagine grazie ad un ottimo sistema di proiezione LASER ma, soprattutto, nel software: questa volta il sistema operativo è Google TV, il che vuol dire certificazione Netflix e tutte le funzionalità del sistema operativo di Google attive, compreso il multi-utente.

Insomma il Dangbei Mars Pro 2 è come sempre un eccellente proiettore 4K laser animato da Android, in cui si trovano (quasi) tutte le caratteristiche fondamentali dei modelli top di gamma più conosciuti nel mercato, ma che costa meno: il suo prezzo è di 1899,00 euro ma, tramite il box in basso, lo potrete acquistare su Amazon con 350 euro di sconto.

Ma prima un piccolo appunto: per evitare confusione con nomi di prodotti simili di altre marche, Dangbei ha deciso di cambiare il nome in Dangbei DBOX02.

Recensione Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2): migliorato (quasi) in tutto

Videorecensione Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2)

Design e materiali

Il design del Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) rimane piuttosto fedele a quello visto con la generazione precedente. Grande 236×201.5×163.2 mm e pesante circa 4 Kg, continua ad essere perlopiù un prodotto da mantenere fisso che però, all’occasione, è possibile spostare e portare con sé senza troppi problemi.

Questa nuova versione arriva con uno stand che è possibile collegare lateralmente, grazie al quale si potrà posizionare il proiettore praticamente su qualsiasi superficie piana per poi direzionarlo all’inclinazione che più si preferisce. Ed è una scelta a mio avviso vincente che, accoppiata ai sistemi di correzione automatica integrati, rende praticamente immediata la sua installazione.

La zona anteriore è dedicata al posizionamento dell’ottica di proiezione che fortunatamente non è direttamente esposta, ma è protetta da uno strato in vetro che risolve la necessità di utilizzare un copriente quando il proiettore è spento. Se ricordate la recensione di praticamente tutti i proiettori Xgimi, sottolineammo proprio la mancanza di questo accessorio ed il problema relativo all’accumulo di polvere in prossimità della lente: ebbene è un problema che con il nuovo Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) non si pone proprio.

Posteriormente sono presenti gli ingressi. Il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) è dotato di due ingressi HDMI 2.1 (di cui una eARC), due porte USB 2.0, un’uscita per le cuffie, un’uscita ottica digitale ed un (comodissimo) ingresso ethernet, per connettere il dispositivo alla rete cablata, oltre che – chiaramente – al WiFi 6.

Così come abbiamo visto nella generazione precedente, anche il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) ha parte della zona laterale protetta con una “rete” di metallo, che nasce anche con lo scopo di mettere in sicurezza i due speaker da 12w integrati.

Migliora tantissimo il telecomando che, a differenza di quanto visto con la prima generazione, questa volta è realizzato in una plastica più dura ed integra tutta una serie di scorciatoie per i programmi di streaming più diffusi nonché il tasto per attivare Google Assistant, con cui si potrà parlare proprio tramite un microfono integrato nel telecomando stesso.

Caratteristiche tecniche

L’immagine proiettata dal Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) è generata da un sistema DMD Texas Instruments con matrice da 0,47” DMD e una risoluzione massima 4K a 60 Hz, che può arrivare a 120 Hz sfruttando la tecnologia MEMC. La sorgente di illuminazione laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) ed il sistema di ottiche gli permettono una dimensione massima di proiezione è di 200”. È compatibile con 4K HDR-10 e HLG e supporta i segnali 3D DLP-Link.

Molto interessante la tecnologia InstantPro che, grazie a una combinazione di sensori dTOP, moduli CMOS ed un algoritmo AI per regolare automaticamente (e in maniera molto precisa) l’immagine proiettata è in grado di gestire in maniera praticamente autonoma tutte le regolazioni dell’immagine, rileva gli ostacoli, dispone di una protezione attiva per gli occhi ed è in grado anche di regolare, grazie all’IA, la luminosità dell’immagine.

Buono anche l’input lag, che rende il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) un ottimo compagno anche con il gioco: attivata la modalità gioco, questo proiettore si comporta benissimo con la stragrande maggioranza dei videogiochi, anche se probabilmente i pro-gamer di giochi in prima persona potrebbero avere necessità di un tempo di risposta più ridotto.

In quanto a luminosità, il discorso è semplice: il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) è in grado di garantire 2450 ANSI lumen che è un valore estremamente alto soprattutto in questa fascia di prezzo per un proiettore compatto in grado di supportare il 4K in HDR, ma che non mi sentirei di dire adatto a sostituire una TV tradizionale, a meno che non ci si trovi in ambienti bui. Come è giusto che sia.

Buono il sistema audio, affidato a due speaker da 12w full-range, che sono in grado di riprodurre un suono con un volume piuttosto forte ed un audio ben bilanciato.

Va detta però una cosa: è pur vero che nei nostri test abbiamo riscontrato una luminosità massima in modalità Vivida con il sistema di proiezione al suo massimo molto vicina ai valori dichiarati dal brand ma, in questa modalità, la ventola di raffreddamento del proiettore inizia a farsi sentire parecchio.

Qualità video

In quanto a qualità dell’immagine, l’eccellente precisione della sua immagine unita alla buona luminosità e ad una calorimetria piuttosto soddisfacente, anche se dopo qualche calibrazione, rendono comunque questo Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) tra i migliori proiettori della sua fascia di prezzo.

Certo, come tutti i proiettori DLP dotati di chip DMD 0.47, anche questo modello porta con sé un contrasto di 600:1 che potrebbe far storcere il naso ai più appassionati, va detto però la precisione del rotto è davvero buona ed anche la proiezione degli incarnati è molto piacevole. Quando si utilizza una sorgente di qualità, la definizione dell’immagine è di un buon livello e, in alcuni casi, è in grado di garantire uno sharpening migliore anche di quello che si potrebbe trovare in alcune TV QLED.

Buona anche la gestione dell’intervallo dinamico, che è personalizzabile (assieme a tanti altri fattori d’immagine) nel menu di configurazione del sistema operativo.

Software

Rispetto alla generazione precedente, poi, Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) arriva con un software decisamente migliorato. Se con il modello dell’anno scorso rimanemmo piuttosto delusi dall’interfaccia grafica, con Google TV le cose cambiano drasticamente.

Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) arriva infatti con il sistema operativo di Google ottimizzato per l’intrattenimento, il che non solo vuol dire Play Store e tutte le applicazioni disponibili, ma anche un’interfaccia grafica molto gradevole e semplice da gestire con il telecomando, il Cromecast integrato e tutti i pro che l’OS di Google porta con sé, compresa la possibilità di gestire il multi-utente.

Insomma, ne abbiamo parlato tanto ed è inutile che ci ripetiamo: Google TV è il miglior OS in circolazione, al punto che nella scelta di un proiettore smart il mio consiglio è quello di scegliere sempre un modello che ne è dotato.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) è di 1899,00 euro ma, tramite il box in basso, lo potrete acquistare su Amazon con 350 euro di sconto. Una cifra che comunque continua ad essere proibitiva, è vero, ma che è più bassa rispetto a quella che sarebbe necessaria spendere per portarsi a casa un prodotto di un altro brand con le stesse caratteristiche.

Da un punto di vista puramente qualitativo, stiamo parlando di un proiettore davvero eccellente, che ancora una volta si conferma tra i migliori della sua fascia di prezzo, animato da quello che – a mio avviso – è il miglior OS che si può trovare in un proiettore smart.

Gli unici nei di tutto questo idillio sono il rapporto di contrasto un po’ sotto tono e la rumorosità del sistema di ventilazione quando si spinge il proiettore al massimo della luminosità per periodi prolungati.





