Il monitor da gaming KTC H27P22S è in offerta lancio: risparmia 140€ con questo Coupon!

Per un’esperienza fluida e senza intoppi, con un livello di dettagli elevato e tanto stile, ecco il nuovo monitor da gaming KTC H27P22S. Fresco di lancio sullo store Geekmall (con tanto di spedizione rapida direttamente dall’Europa) è subito in promozione e grazie al coupon dedicato puoi risparmiare 140€ sul prezzo di listino!

Il nuovo monitor da gaming KTC H27P22S debutta su Geekmall ed è subito in promo con codice sconto

Crediti: KTC

Il nuovo monitor da gaming KTC H27P22S è una soluzione da 27″ AUO 7.0 Fast IPS con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel) e rapporto in 16:9, tecnologia HDR400 (400 nit), profondità colore a 8 bit (+ Hi_FRC) refresh rate a 160 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Il tutto si traduce in un’esperienza di gioco sempre fluida e senza ritardi (l’ideale per i titoli più veloci e frenetici), con dettagli nitidi, colori vivide ed un contrasto eccellente. Presente all’appello il supporto alle tecnologie FreeSync e GSync, insieme a quella Flicker-Free e alla modalità Low Blue Light (a bassa emissione di luce blu). Il dispositivo è dotato di una staffa regolabile (in altezza ed inclinazione), ma è anche compatibile con i supporto VESA, per un’ulteriore flessibilità nel montaggio. Le funzionalità Game Plus sono state progettate appositamente per migliorare le prestazioni nei giochi FPS e RTS.

Crediti: KTC

KTC H27P22S è un monitor da gaming completo a tutto tondo, che combina una risoluzione elevata, alta frequenza di aggiornamento e tecnologie avanzate per offrire un’esperienza di gioco senza compromessi. Qualità e prestazioni ma anche convenienza grazie all’offerta lancio dello store Geekmall: basta utilizzare il codice sconto GKMH27P22S ed il prezzo scende a 359€. La promozione è valida fino al 10 giugno; dall’11 al 21 giugno è possibile utilizzare lo stesso coupon ma al prezzo finale di 379€ (anziché 499€ di listino). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le