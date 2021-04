Xiaomi si scusa dei troppi bug, ecco come spariranno con MIUI 12.5

Se c'è molta attesa dietro all'aggiornamento alla MIUI 12.5 di Xiaomi, è anche perché la MIUI 12 si è dimostrata poco stabile e con molti bug. E non siamo noi a dirlo, ma le migliaia di utenti che quotidianamente si riversano su Reddit, su XDA e nei vari forum a lamentarsene. A tal punto da spingerci a creare un articolo dedicato in cui ne parliamo, non a caso una delle pagine più visitate del nostro sito. Ed è un peccato, perché trovo che la MIUI 12 sia una delle interfacce più godibili e ricche di funzioni. Ma forse è anche per questa ricchezza di features che può rivelarsi una UI con problematiche di varia natura.

La MIUI 12.5 correggerà vari bug, in primis Super Wallpaper, gestures e Control Center

Basta fare un giro sulla Mi Community per trovare moltissimi thread aperti da utenti Xiaomi scontenti dei bug riscontrati sulla MIUI 12. Non che le altre UI ne siano esenti, ma quella di Xiaomi si sta dimostrando come una delle UI più afflitte da malfunzionamenti. Di questo spinoso argomento si è parlato i una recente sessione Q&A, nella quale gli sviluppatori Xiaomi si sono esposti pubblicamente:

“Innanzitutto, nell'ultimo anno, non abbiamo fatto abbastanza in termini di stabilità, il ché ha causato alcuni problemi di utilizzo a voi che siete estremamente preoccupati. Il risultato è inferiore alle aspettative di tutti. Ci dispiace molto.“

Come si fa presente in queste dichiarazioni, buona parte dei problemi scovati nella MIUI 12 sono ricollegabili alla transizione da Android 10 ad Android 11. La nuova versione del robottino verde ha cambiato diverse cose, fra cui una nuova restrizione chiamata Scoped Storage che impedisce alle app di avere accesso non autorizzato al file system dello smartphone. Un cambiamento il cui impatto ha fatto sì che venissero messe in atto pesanti riscritture del sistema. Questi passaggi non sono stati eseguiti al meglio, anche a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia in atto.

Proprio per questo, per la MIUI 12.5 Xiaomi ha deciso di dare massima priorità a due aspetti: fluidità e stabilità. A partire dall'utilizzo dei Super Wallpaper, novità introdotta con la MIUI 12 e che con la 12.5 saranno riprogettati per migliorare le prestazioni. A tal proposito, vi ricordiamo che c'è una nostra guida per installarli su qualsiasi dispositivo, anche non Xiaomi.

Con la MIUI 12 in molti hanno lamentato problemi di lag delle gestures full screen, soprattutto con l'apertura e la chiusura delle app. Gli sviluppatori hanno affermato di star lavorando ad un progetto speciale che si concentrerà proprio su questo aspetto. Sarà risolto anche il lag dell'animazione di sblocco, in questo caso con un aggiornamento dell'app Launcher anziché della MIUI. Infine, viene rivelata anche la lavorazione di un rinnovato Control Center, in arrivo a breve nel programma interno di Beta Test.

