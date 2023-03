OnePlus Ace 2V guarda ai gamer: esperienza di gioco al top anche con una rete debole

Mancano pochi giorni al lancio di OnePlus Ace 2V, e come il produttore è solito fare con molti dei suoi smartphone, ha deciso di deliziare l'attesa diffondendo parte delle caratteristiche del prossimo arrivo. Gli ultimi teaser pubblicati riguardano una sofisticata tecnologia che eleveranno l'esperienza gaming del dispositivo.

OnePlus Ace 2V sarà dotato di una particolare tecnologia che migliorerà l'esperienza di gioco in ambienti di rete deboli

OnePlus Ace 2V sarà dotato della nuova tecnologia di rete privata di cloug computing di gioco, che promette tempi di latenza ridotti del 44% in situazioni in cui la rete è debole, e una riduzione del 75% in giochi online affollati, con migliaia e migliaia di persone collegate al server nello stesso tempo.

Questa è una tecnologia che il produttore ha lanciato con OnePlus 11, alimentata da otto centri di cloud computing sparsi in tutto il mondo e da oltre centomila server di sua proprietà. Questa struttura così massiccia permetterà di eseguire i dati di gioco in frazioni di nanosecondi e così completare tutte le dovute attività volte a garantire un'esperienza di gaming fluida, rapida e con ritardi ridotti al minimo.

Oltre ciò, OnePlus ha riferito che Ace 2V offrirà un'esperienza a 120 fps in League of Legends: Wild Rift (la versione mobile del celeberrimo MOBA), con una media di 119,14 fotogrammi all'ora a luminosità stabile, per un gameplay da veri pro.

Il lancio di OnePlus Ace 2V è atteso per il prossimo 7 marzo in Cina. Scopriremo presto, dunque, tutto quello che questo nuovo smartphone ha da offrire.

