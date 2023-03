vivo Pad 2 è pronto: avrà un SoC da top di gamma

È passato quasi un anno dal lancio del primo tablet firmato vivo, perciò i tempi sembrano maturi per l'arrivo di vivo Pad 2. E per la sua prossima generazione, la compagnia cinese avrebbe in preparazione un prodotto che ambisce alla fascia alta. A partire dal chipset, che rispetto al primo modello cambiarerebbe casata, passando dalla statunitense Qualcomm (e dallo Snapdragon 870) alla taiwanese MediaTek.

Trapelano le prime informazioni su vivo Pad 2, il tablet di prossima generazione

Lo rivela il noto leaker Digital Chat Station: a muovere la componente hardware di vivo Pad 2 ci sarebbe il Dimensity 9000, il SoC di fascia alta che MediaTek ha lanciato lo scorso anno. Rispetto allo Snapdragon 870, a 7 nm con CPU Kryo 585 fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 650, il Dimensity 9000 vanta un più avanzato processo produttivo a 4 nm (sempre di TSMC), una CPU Cortex-X2 a 3,05 GHz e GPU Mali-G710 MC10.

Si tratta dello stesso chipset che troviamo a bordo – guarda caso – di OPPO Pad 2 e OnePlus Pad, due tablet di compagnie “parenti” di vivo, segno che potrebbero aver deciso di seguire lo stesso sviluppo hardware. A questo punto, quando arriverà vivo Pad 2? Secondo le voci di corridoio, il lancio potrebbe avvenire assieme ai due prossimi pieghevoli, vivo X Fold 2 e X Flip, durante il mese di aprile.

