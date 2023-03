Celly e Nilox al MWC 2023: tutte le novità, tra innovazioni tecnologiche e creative

Il Mobile World Congress 2023 è stata un'esperienza straordinaria, ricca di novità e di protagonisti d'eccezione. Tra i nomi presenti alla fiera catalana troviamo anche quelli di Celly e Nilox, brand che conosciamo bene, con tante novità in occasione del MWC 2023: andiamo a dare un'occhiata a quali sono i prodotti mostrati durante l'evento tech europeo più importante della prima metà dell'anno!

Celly e Nilox: tutte le novità mostrate al MWC 2023 di Barcellona

Audio, supporti e collaborazioni per Celly

Celly è un marchio italiano di accessori per smartphone, specializzato in varie tipologie di prodotti e gadget. In occasione del MWC 2023 abbiamo proposte che spaziano dalla categoria audio agli accessori per dispositivi Apple, passando per i supporti per smartphone dedicati alle attività quotidiane più intense. Non mancano poi delle collaborazioni con nomi del calibro di Keith Haring e Sparco.

I nuovi auricolari true wireless Ambiental sono concepiti per permettere all'utente di non isolarsi dall’ambiente circostante, pur garantendo un’esperienza di ascolto senza compromessi e un’elevata qualità del suono. Le capsule ad anello assicurano un’aderenza perfetta alla forma dell’orecchio e offrono a chi si dedica ad attività outdoor la massima libertà nei movimenti, pur rimanendo connessi a ciò che li circonda – anche per una maggiore sicurezza. Gli auricolari hanno debuttato a febbraio, al prezzo di 49,9€.

Abbiamo poi i nuovi prodotti della Mag Collection, che sfruttano l’allineamento magnetico compatibile con le nuove tecnologie di ricarica wireless presenti negli ultimi modelli di iPhone, per permettere un aggancio sicuro e stabile con un’ampia gamma di accessori. Tra le novità del MWC 2023 troviamo tre soluzioni dedicate all'auto:

GHOSTMAGPRO fissa saldamente il proprio telefono in posizione grazie al sistema di fissaggio alla bocchetta d’aerazione e al modulo magnetico circolare (disponibile da aprile a 19,9€)

fissa saldamente il proprio telefono in posizione grazie al sistema di fissaggio alla bocchetta d’aerazione e al modulo magnetico circolare (disponibile da aprile a 19,9€) GHOSTSUPERMAGBK permette una tenuta ancora maggiore con l’innovativo e super resistente sistema anti-caduta con aggancio alle alette della ventola (disponibile da marzo a 24,9€)

permette una tenuta ancora maggiore con l’innovativo e super resistente sistema anti-caduta con aggancio alle alette della ventola (disponibile da marzo a 24,9€) GHOSTSUPERMAGCH la funzione di carica della batteria si affianca a quella di supporto, offrendo così la possibilità di ricaricare il telefono anche durante la guida (disponibile da marzo a 34,9€)

Tra gli altri accessori della serie trova spazio il nuovo caricatore wireless 2 in 1 MAGFOLD2IN1 (49,9€) che permette di caricare un iPhone con tecnologia Magsafe e un Apple Watch.

La panoramica delle novità Celly al MWC 2023 continua con Smart Finder (29,9€), il tracker compatibile con i dispositivi Apple che consente di localizzare oggetti tramite l’app “Dov’è” (già installata sui dispositivi di Cupertino), ovunque essi siano. Il rintracciamento degli oggetti connessi può avvenire in due modi: tramite segnale acustico emesso dal tracker oppure tramite visualizzazione della posizione dell’oggetto sulla mappa dell’app.

Abbiamo poi i prodotti della Snapmag Collection, la collezione di supporti Celly pensata per gli amanti delle due ruote (bici o moto). Le nuove soluzioni comprendono:

SNAPMAGBIKEBK , studiato per il manubrio di bici e moto e caratterizzato dal sistema anti-vibration, in modo da attutire così le vibrazioni a cui è soggetto il telefono durante la guida (da maggio a 34,9€)

, studiato per il manubrio di bici e moto e caratterizzato dal sistema anti-vibration, in modo da attutire così le vibrazioni a cui è soggetto il telefono durante la guida (da maggio a 34,9€) SNAPMAGFLEXBK , dotato di case protettivo anti-pioggia (da maggio a 39,9€)

, dotato di case protettivo anti-pioggia (da maggio a 39,9€) SNAPMAGMIRRORBK, da agganciare allo specchietto della moto con un sistema di fissaggio a vite (da maggio a 29,9€)

Concludiamo poi con le collaborazioni: da maggio sarà disponibile la nuova collezione Keith Haring x Celly, che comprende prodotti audio, soluzioni di ricarica, smartwatch, zaino e pochette per smartphone.

Tutti gli accessori sono caratterizzati dai tipici colori brillanti e le grafiche pop dell'artista. La linea Celly in collaborazione con Sparco si concretizza invece con le cuffie Das gaming GRANPRIX (99,9€), il tappetino per mouse DRIFT (19,9€) e la tastiera meccanica con luci RGB PHANTOM (da aprile, 89,9€).

Tutte le novità targate Nilox IT

Il brand Nilox ha scelto la cornice del MWC 2023 per annunciare il rilancio di Nilox IT, la sua divisione dedicata agli accessori per il mondo dell'informatica. La nuova gamma si compone di prodotti pensanti per il mondo del lavoro d'ufficio, ovviamente con un occhio alla flessibilità (che nasce da una sempre maggiore diffusione del remote working).

Tra le ultime novità esposte alla fiera catalana troviamo:

Accessori da scrivania: dai monitor alle tastiere, passando per webcam, mouse e tappetini, la gamma comprende soluzioni flessibili cablate e non, concepite per un utilizzo anche prolungato e, perché no, anche per l’uso personale, ad esempio per chi ama il gaming;

Zaini, borse e accessori di protezione: un’ampia varietà di prodotti tra cui zaini, borse e custodie o sleeve per laptop e tablet, tutti in grado di assicurare la massima protezione e comodità di trasporto;

Accessori audio: cuffie e speaker ideali non solo per il lavoro ma anche per godersi musica, serie TV o videogiochi;

Carica e connettività: caricabatterie, cavi, adattatori e hub multiporta per avere sempre energia a disposizione e per connettere più device tra loro.

