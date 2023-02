OnePlus Ace 2V tra immagini, specifiche e data di presentazione

Oltre al nuovo top di gamma e al ritorno della serie Ace, la compagnia di Pete Lau sta per lanciare in patria un ennesimo smartphone, il terzo dall'inizio dell'anno. Dopo varie indiscrezioni e voci di corridoio, finalmente facciamo conoscenza con OnePlus Ace 2V: il nuovo terminale avrà dalla sua un chipset Dimensity e ha già una data di presentazione.

OnePlus Ace 2V in arrivo con Dimensity: cosa sappiamo finora sul nuovo flagship killer

Sono passati pochi giorni dal primo teaser ufficiale ed ora la casa cinese fa il bis confermando il nome commerciale del prossimo smartphone in arrivo. Si tratta di OnePlus Ace 2V, dove la lettera V sta – ovviamente – per “vittoria”. Il nuovo dispositivo avrà dalla sua un chipset MediaTek ma pare che non si tratterà di una semplice versione di Ace 2 con un chipset differente.

Dalle varie immagini spuntate in rete abbiamo anche il design del dispositivo, che avrà un look totalmente differente rispetto alla controparte con processore Qualcomm. Se Ace 2/11R richiama nello stile il top di gamma OnePlus 11, in questo caso abbiamo uno stile diverso, con una back cover rinnovata. OnePlus Ace 2V presenta una tripla fotocamera inserita in un doppio modulo posteriore, quasi a filo con la scocca; presenti all'appello due flash LED, mentre lungo il profilo destro trova spazio l'Alert Slider (una delle caratteristiche di punta dei modelli top del brand).

Frontalmente abbiamo un ampio display dotato di un punch hole centrale. Il frame perimetrale appare squadrato, mentre gli angoli sono leggermente arrotondati. Per quanto riguarda la data di presentazione, OnePlus Ace 2V dovrebbe debuttare il prossimo 7 marzo (in Cina).

A differenza di Ace 2, in questo caso avremo un chipset MediaTek: si tratterà del Dimensity 9000 oppure della versione 9000+. Il resto delle caratteristiche comprende – stando ai leak – uno schermo flat AMOLED da 6,7″ 1.5K, 5.000 mAh, 80W di ricarica, una tripla camera da 64 + 8 + 2 MP

