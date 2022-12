Huawei non demorde: ancora top di gamma per l’Europa

C'erano una volta le serie P30 e Mate 20, gli ultimi top di gamma che Huawei riuscì a portare sul mercato dotandoli dei servizi Google. Poi arrivò maggio 2019, il mese che ha segnato il proseguo della compagnia cinese in quanto fu allora che il governo USA decise di bannarla, di fatto tagliandola dal mercato globale. Certo, Huawei è ancora operativa, ma è palese che sia stata costretta a ridimensionarsi, a partire dalla cessione di Honor passando per il blocco di TSMC e la conseguente fine dei chip HiSilicon Kirin. Tutta una serie di limiti che ha abbassato il potere mediatico e commerciale di Huawei, colpendola laddove aveva acquisito il maggiore potere rispetto a tutti gli altri brand cinesi. Mi riferisco ai top di gamma, in cui la compagnia era riuscita a posizionarsi in alto grazie a proposte all'avanguardia e di spicco sotto il profilo tecnologico.

I top di gamma Huawei continueranno ad arrivare in Europa: ecco cosa aspettarsi

Il risultato del ban è che, se prima Huawei lanciava due linee di top di gamma all'anno, cioè la serie P e la serie Mate, dal 2021 è dovuto correre ai ripari diminuendo la proposta. Siamo così passati dal 2018 con P20 e Mate 20 e dal 2019 con P30 e Mate 30 all'assistere al lancio di P50 nel 2021 e di Mate 50 nel 2022. Essendo calato il suo star power, Huawei non può più permettersi di lanciare troppi top di gamma o rischierebbe di fare un buco nell'acqua in termini economici.

Huawei is not leaving the European market, despite rumours. New flagship phone for Mate X series and P Series are coming Q1 2023. https://t.co/kCVEtfnU8G — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) December 12, 2022

Nonostante le poche vendite rimaste siano localizzate perlopiù in Cina, Huawei continua comunque a investire anche in Europa. Lo rimarca il leaker Teme, specificando nel suo ultimo tweet che il Q1 2023 sarebbe il periodo di lancio previsto per serie P e serie Mate X; non viene specificato, ma staremmo parlando della serie Huawei P60 e del pieghevole Mate X3. Della serie Huawei P60 era già trapelata la presunta data di presentazione, apparentemente fissata per marzo 2023, mentre per Mate X3 si vocifera che il debutto potrebbe avvenire a cavallo fra 2022 e 2023.

