OnePlus: ecco il coupon per avere uno sconto fino a 200€ sui vostri regali di Natale

Siete ancora alla ricerca del regalo perfetto per Natale? OnePlus ha lanciato una nuova vantaggiosissima promo che vi permette di acquistare alcuni dei migliori prodotti del brand ad un prezzo super scontato! Smartphone, auricolari e accessori, siamo certi che troverete il regalo giusto al miglior prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'offerta in questo articolo!

OnePlus dà il via alle offerte di Natale con tanti prodotti in sconto

OnePlus dà il via alle offerte di Natale, con tanti dispositivi in sconto sul suo Store online. Più nello specifico, utilizzando il codice che troverete nel box poco più in basso, otterrete uno sconto di 100€ sull'acquisto di OnePlus 10T; di 200€ sull'acquisto di OnePlus 10 Pro; di 50€ per l'acquisto delle OnePlus Buds Pro; di 40€ sulle Buds Z2; e di 10€ sulle Nord Buds.

Dispositivi come OnePlus Nord 2T, Nord CE 2 e CE 2 Lite potranno invece essere acquistati ad un prezzo ridotto senza l'applicazione di alcun codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OnePlus (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

