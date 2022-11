vivo X90 su Geekbench: primo assaggio delle performance di Dimensity 9200

La serie X90 di vivo sarà presentata ufficialmente soltanto la prossima settimana, ma possiamo già avere un primo assaggio delle performance dello smartphone top di gamma equipaggiato con il nuovo chipset Dimensity 9200 di MediaTek.

Il primo benchmark del nuovo vivo X90: ecco le prestazioni di Dimensity 9200

vivo X90, modello base della nuova serie flagship della nota azienda cinese, è apparso su Geekbench in un primo test benchmark che lascia ben sperare per le performance del nuovo SoC Dimensity 9200.

Nel dettaglio, il benchmark riporta il le specifiche del modello “vivo V2241A“, equipaggiato con 12 GB di RAM e chipset octa-core MediaTek MT6985: 1 core a 3.05 GHz, 3 core a 2.85 GHz e 4 core a 1.80 GHz. Tutti gli indizi, quindi, puntano alla coppia vivo X90 e Dimensity 9200.

Nel test, lo smartphone di vivo mette a segno un punteggio di 1353 in single-core e 4055 in multi-core. Risultati di tutto rispetto, che fanno ben sperare per il modello standard della nuova serie X90, che sarà composta anche dalle versioni Pro e Pro+, quest'ultimo probabilmente equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2.

vivo X90 sarà presentato ufficialmente il prossimo 22 novembre in Cina, mentre è ipotizzabile un arrivo anche nel resto del mondo nel corso del 2023.

