Realme DIZO Watch R Talk Go con chiamate Bluetooth debutta a soli 52€

Il marchio DIZO è un sub-brand di Realme che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare per i suoi accessori dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. A questo giro arriva DIZO Watch R Talk Go, un nuovo modello dotato di chiamate Bluetooth: stavolta il lancio Global è avvenuto direttamente su AliExpress ed è già disponibile anche per noi a prezzo scontato!

DIZO Watch R Talk Go: tutto sul nuovo indossabile del brand di Realme

Il nuovo DIZO Watch R Talk Go è una soluzione caratterizzata da un ampio schermo circolare, un'unità da 1.39″ con risoluzione 360 x 360 pixel ed una luminosità fino a 550 nit. Abbiamo due pulsanti fisici sul bordo, il corpo è realizzato in alluminio ed è presente un pannello in vetro protettivo con durezza 7H.

Non è presente il GPS integrato, ma grazie al Bluetooth 5.2 è possibile sfruttare il supporto alle chiamate BT direttamente dallo smartwatch. Sono presenti, quindi, sia uno speaker che il microfono.

Non mancano le solite funzionalità per sport e salute: abbiamo oltre 110 modalità sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca e dei valori SpO2 (anche in tempo reale), il controllo dei livelli di stress, quello del sonno e così via.

In termini di autonomia si parla di circa 9/10 giorni di utilizzo con una singola carica. DIZO Watch R Talk Go di Realme ha debuttato al prezzo di 72€ su AliExpress: tuttavia il dispositivo è già in sconto a 52€.

