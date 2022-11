DJI Action 2 Power Combo al minimo su Amazon: ben 200€ di sconto!

Amazon anticipa il Black Friday con una super offerta che farà felici tutti gli amanti delle action cam, in particolar modo i creator che amano registrare le proprie avventure in giro per il mondo. DJI Action 2 Power Combo oggi è disponibile sulla nota piattaforma e-commerce ad un prezzo davvero stracciato!

DJI Action 2 Power Combo in offerta su Amazon a soli 199€

DJI Action 2 è una action cam con un innovativo design magnetico che permette di cambiare accessori in modo semplice e veloce, per essere sempre pronta a riprendere le azioni più frenetiche.

Questa action camera è resistente alle cadute, alla polvere e impermeabile fino a 10 metri di profondità. Action 2 di DJI è dotata di uno schermo touchscreen e un obiettivo in gorilla glass, in grado di registrare filmati fino a 4K/120 FPS con un campo di visione di 155°.

Nella confezione di vendita, oltre alla DJI Action 2 e al cavo di alimentazione, sono inclusi anche un cordino magnetico, un supporto per adattatore magnetico ed un altro con testa sferica.

DJI Action 2 Power Combo è disponibile oggi su Amazon al prezzo di 199€ invece di 399€, una super offerta da non lasciarsi sfuggire!

