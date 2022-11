Samsung Galaxy M52 si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Saranno contenti i possessori di Samsung Galaxy M52 nello scoprire che sta arrivando l'aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13. Da qualche giorno, infatti, la compagnia sud-coreana ha iniziato a rilasciare l'update anche sui mid-range che popolano il suo catalogo. Prima A53, poi A33 e M32, adesso è il turno di quell'M52 che debuttò nel 2021 con la allora One UI 3 con Android 11, pertanto è il secondo major update sia per la versione di Android che dell'interfaccia proprietaria di Samsung.

Via all'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy M52

Abbiamo già discusso delle novità che introduce la One UI 5.0, a partire dalla nuova interfaccia grafica caratterizzata da nuovi accenti cromatici, widget impilabili ma anche ritocchi per notifiche e toggle, animazioni e transizioni visive, oltre all'aggiunta del riconoscimento di testo nelle immagini, novità per foto e editor multimediale, Bixby, Modalità e Routine e tanto altro ancora.

Come spesso accaduto con gli altri modelli aggiornati, anche il roll-out della One UI 5.0 con Android 13 per Samsung Galaxy M52 sta partendo in Europa, quindi ci aspettiamo che il rilascio in Italia sia già partito o dietro l'angolo. Potete controllare se vi è arrivato l'update andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

