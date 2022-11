MiniAir 11 in offerta: il miglior mini-PC economico costa solo 209€!

Se avete necessità di lavorare ad un PC fisso ma disponete di uno spazio piccolo non adatto ai classici case a torre, il PC MiniAir 11 potrebbe proprio fare al caso vostro. Grazie al codice sconto che vi proponiamo oggi, è possibile portarlo a casa ad un prezzo davvero “mini“.

MiniAir 11: il PC con Intel Celeron di 11a generazione è mini anche nel prezzo con questo coupon!

MiniAir 11 è un PC con form factor ultra-sottile e salvaspazio, equipaggiato con processore Intel Celeron N5095 di 11a generazione, per offrire prestazioni eccezionali a chi ha bisogno di lavorare o studiare.

Il mini-PC è dotato di 8 GB di RAM DDR4 in configurazione dual-channel e di un SSD M.2 (dimensione 2280) da 256 GB per l'archiviazione dei dati. Il PC offre Windows 11 Pro pre-installato, sfruttando la scheda grafica integrata Intel UHD 605 per la gestione delle applicazioni 3D.

Come evidenziato nella nostra recensione, questo mini-PC può essere considerato tra i migliori nella sua fascia di prezzo. Le prestazioni non sono sicuramente quelle di un PC da gaming, ma MiniAir 11 è perfetto per le attività lavorative più comuni come l'editing dei file di testo, lettura e scrittura di mail e navigazione internet.

Il PC MiniAir 11 è disponibile sullo store di Geekom al prezzo di 209€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita ed impiega fra i 3 e 10 giorni lavorativi.

