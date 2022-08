Recensione GEEKOM MiniAir 11: tra i migliori mini-pc economici

Nell'idea comune, quando si associa un mini-pc ad un brand cinese, si immagina subito che si tratti di una macchina con la quale, nella pratica, non si potrà fare niente. Ed in effetti è così o, quantomeno, nella stragrande maggioranza dei casi lo è. Però poi ci sono eccezioni, come il GEEKOM MiniAir 11 che sì, continua ad essere un prodotto economico e non adatto ad eseguire task complessi o giochi AAA, ma è animato da uno dei migliori processori economici prodotti da Intel negli ultimi anni: il Celeron N5095.

Recensione GEEKOM MiniAir 11: il mini-pc economico, con il miglior processore di Intel

Contenuto della confezione

La confezione del GEEKOM MiniAir 11 è in linea con quelle degli altri dispositivi pdi questa categoria. Non sono presenti un mouse o una tastiera, che andranno quindi acquistati a parte, ma ci sono tantissimi accessori, tra cui un attacco VESA che permetterà il fissaggio del computer dietro un monitor o dietro una TV: è un'idea niente male.

Sono poi presenti la manualistica di rito ed un alimentatore, assieme ad un sacchetto per il trasporto, dei cavi HDMI ed un adattatore Displayport-HDMI.

Design e materiali

Il GEEKOM MiniAir 11 è un parallelepipedo con lati da circa 10 cm. È solido, compatto, ed ha una dotazione di porte niente male, soprattutto considerando la sua natura. Il case è realizzato in plastica di buona qualità e nella parte inferiore sono stati posizionati dei piedini che garantiscono un buon grip con la scrivania, in modo da mantenere il mini-pc ben saldo alla scrivania anche nell'eventualità di cavi in tensione.

La stragrande maggioranza delle porte è stata posizionata sul retro ma, a sinistra, l'azienda ha avuto l'ottima idea di integrare un lettore di schede SD. Posteriormente invece troviamo l'ingresso per l'alimentatore, una porta mini-DisplayPort, l'ingresso per il cavo ethernet Gigabit, due porte USB 3.2, l'uscita HDMI ed una porta USB-C.

Ma non finisce qui, perché sulla zona anteriore sono presenti altre porte: troviamo una USB-C, una USB 3.2, l'ingresso per il jack da 3.5mm ed il tasto di accensione. Insomma, tutto si può dire sul GEEKOM MiniAir 11, tranne che la sua connettività non sia al top.

Hardware

Il processore che anima il GEEKOM MiniAir 11 è un Intel Celeron N5095 che sì, continua ad essere una CPU economica, ma che a mio parere è tra le migliori alternative nel catalogo di Intel per questa fascia di prezzo. Si tratta dell'undicesima generazione della CPU economica del brand, ed è una CPU che riesce a gestire senza troppi problemi praticamente tutti i task che si potrebbero fare con il mini-pc, anche grazie a quattro core che riescono a spingersi ad una frequenza massima di 2.9 Ghz.

Il tutto è affiancato da 8 GB di memoria RAM di tipo PDDR4 a doppio canale, 128 GB di memoria interna di tipo M.2 SATA (espandibile fino a 1 TB), una scheda grafica Intel UHD Graphics 605 oltre che un modulo Buletooth 5.0 ed il WiFi 802.11 ac a doppia banda.

Prestazioni

In quanto a prestazioni, veniamo subito al punto: nonostante il Celeron N5095 sia uno dei processori più veloci della sua fascia, continua chiaramente ad essere una CPU a basse prestazioni, che rende il GEEKOM MiniAir 11 adatto sostanzialmente all'esecuzione delle applicazioni più basilari, come l'editing di documenti office, il web surfing, ma anche lo streaming di video, serie TV e film in 4K. Ci si può anche giocare, ma con titoli non troppo impegnativi.

Ecco la scheda tecnica completa:

CPU: Intel Celeron N5095;

Intel Celeron N5095; GPU: Intel UHD Graphics 605;

Intel UHD Graphics 605; RAM: 8 GB LPDDR4;

8 GB LPDDR4; Porte: 3x USB3.0, 2x USB-C, 1x HDMI, 1x mini-DisplayPort, jack audio, lettore di schede MicroSD;

3x USB3.0, 2x USB-C, 1x HDMI, 1x mini-DisplayPort, jack audio, lettore di schede MicroSD; Connettività: Intel Wireless-AC 9461, 802.11ac, Bluetooth 5.0;

Intel Wireless-AC 9461, 802.11ac, Bluetooth 5.0; Dimensioni: 117 x 112 x 34.2 mm.

Passando ai numeri nudi e crudi, tramite i vari benchmark che abbiamo eseguito, siamo giunti alla conclusione che le prestazioni generali del sistema sono più alte rispetto a quelle che caratterizzano i mini-pc della stessa fascia di prezzo.

Il test della CPU con GeekBench è stato terminato in 3 minuti con un risultato di 631 in Single-Core e 2011 in Multi-Core, mentre il test della GPU in OpenCL è durato 2 minuti e 46 secondi, con un risultato di 2116.

Per quando riguarda Cinebench invece, il test multicore ad un risultato di 2161, il che non è affatto male soprattuto considerando le dimensioni del computer e il basso consumo energetico del processore.

Buona la gestione delle temperature, che è stata messa sotto stress per circa 10 minuti con il test di Aida64Extreme, in cui nonostante la CPU abbia raggiunto picchi anche di 90 gradi, il sistema è sempre stato silenzioso e non si è verificato alcun segno di throttling.

Nella media però le prestazioni della memoria interna: la velocità in lettura e scrittura non è il massimo, ma va ricordato che stiamo comunque parlando di un mini-pc desktop con Windows 11 Pro preinstallato, che è dedicato all'esecuzione delle operazioni più basilari e non di certo all'editing video professionale o al gioco pesante.

Insomma, tenendo sempre presente la sua destinazione d'uso, devo dire che il GEEKOM MiniAir 11 si è sempre comportato abbastanza bene e si è dimostrato reattivo anche con diverse app attive.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del GEEKOM MiniAir 11 è di 329,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto sfruttando il nostro coupon che farebbe scendere la cifra a 283,49 euro. E a questa cifra, se avete la necessità di una macchina del genere, il un pensierino ce lo farei.

Perché certo, non è un computer con prestazioni altissime, ma il rapporto qualità prezzo è molto buono: il GEEKOM MiniAir 11 potrebbe essere un ottimo computer da ufficio, oppure un degno compagno di una TV in casa (come mediacenter per riproduzione dei video in 4K), per non parlare del fatto che potrebbe essere perfetto per uno studente con necessità di fare ricerche e produrre documenti.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.