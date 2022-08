Il CEO di OnePlus mostra la cerniera di un pieghevole: è la svolta?

In un periodo dove i pieghevoli sono assolutamente al centro dell'attenzione, non potevano mancare notizie in merito a quelli dell'universo OPPO. E se non direttamente del brand principale, se ne parla in merito ai suoi brand affiliati, come nel caso di OnePlus, dove l'attuale CEO Pete Lau ha mostrato la cerniera di uno smartphone pieghevole: che sia vicino l'avvento del primo modello dell'azienda?

La cerniera mostrata da Pete Lau riguarda un pieghevole OPPO o OnePlus? Tutte le indiscrezioni

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Cosa ci mostra, effettivamente, il CEO di OnePlus e Chief Product Officer di OPPO? Egli ha postato su Twitter la foto di una cerniera da foldable, di tipo a libro o con apertura orizzontale che dir si voglia. Questo, ovviamente, considerando da chi è arrivato, ha scatenato non pochi utenti in merito alle speculazioni sul possibile pieghevole di OnePlus, di cui si vocifera da tempo ma che non ha mai fatto una seria virata verso la produzione.

This is the Find N's hinge system 🦾 We spent years ensuring we got the details right (like the virtually crease-free display) to meet our users' needs.



What do you want from a foldable? 🤔👇 https://t.co/2CM8rbxKMo https://t.co/rDatt3g9ce pic.twitter.com/B63psFlUyl — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Queste immagini però, non implicano necessariamente che si tratti di OnePlus e questo è dovuto dal doppio ruolo che Pete Lau ha nell'universo OPlus. Infatti, egli spiega che si tratta della cerniera di OPPO Find N, ma la richiesta che Lau fa agli utenti della Community di OnePlus proprio in merito al prossimo pieghevole apre a tanti scenari che prescindono dai possibili Find N Fold e Flip certificati in Europa. Dunque, è molto probabile che qualcosa bolle in pentola.

Insomma, sia OPPO che OnePlus sembrano pronti a diventare i più aperti competitor di Samsung nella sfida dei pieghevoli, visto che, soprattutto Xiaomi, altri brand preferiscono tenere i propri foldable in patria.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il