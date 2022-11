Snapdragon 8 Gen 2 avrà un processore unico nel suo genere

Non è passato molto tempo dalla presentazione dello Snapdragon 8 Gen 1+, eppure Qualcomm starebbe già lavorando al suo successore. La nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe debuttare entro fine anno e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe presentare un'architettura della CPU completamente ridisegnata.

Aggiornamento 07/11: un leaker svela come dovrebbe essere configurata la CPU di Snapdragon 8 Gen 2. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Qualcomm potrebbe rivoluzionare la CPU del prossimo Snapdragon 8 Gen 2

Secondo quanto riportato da alcune fonti interne, Qualcomm starebbe lavorando alla nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 con alcune novità di tutto rispetto. Il SoC dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno e sarà il motore a bordo dei prossimi smartphone di fascia alta.

Con ciò, Qualcomm potrebbe rivoluzionarne l'architettura della CPU passando dall'attuale architettura. Inizialmente si vociferava di un passaggio dagli attuali tre cluster (1+3+4) a quattro cluster, ma secondo le ultime indiscrezioni non si avrebbe una CPU 1+2+2+3 bensì 1+4+3. Sarebbe quindi così formata: 1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510. Nei precedenti piani di Qualcomm c'era la volontà di usare 2 core Cortex-A715 e 2 core Cortex-A710 anziché 4 core A715, ma ci ha ripensato dopo che Arm ha introdotto il supporto 32-bit nell'ultima revisione dei core A510.

La scelta di aumentare i core intermedio in sfavore di quelli a basso consumo sarebbe quella di dare un fisiologico boost alle prestazioni, potenzialmente superando il rivale Dimensity 9200 e la sua CPU 1+3+4.

There seems to be a lot of confusion about the upcoming Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, so here's a clarification: the CPU config is 1+4+3 and not 1+2+2+3, like previously rumoured. pic.twitter.com/vr2Tke41A7 — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 6, 2022

Il tutto sarebbe accompagnato da una GPU Adreno 740, che invece non dovrebbe subire modifiche sostanziali e dovrebbe continuare a mantenere la stessa architettura della GPU Adreno 730 presente nei chip attuali. Ma per il leaker Ice Universe ci saranno grandi migliorie anche lato grafico, così come per componenti quali NPU e ISP. Inoltre, non dimentichiamoci che dello Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere lanciato in due varianti, di cui una ancora più potente.

Proprio come il modello precedente, anche lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere prodotto a 4 nm da TSMC per cui non dovremmo aspettarci grandi aumenti della velocità di clock. Qualcomm dovrebbe presentare la nuova piattaforma nel quarto trimestre dell'anno con un evento alle Hawaii.

