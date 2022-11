Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra: arriva One UI 5.0 in Europa

Assieme alle serie S21 e S20, anche i due ex top di gamma Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno ricevendo l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13. È quasi nostalgico pensare che siamo dinnanzi agli ultimi due modelli della ormai defunta serie Note e che saranno gli ultimi ed unici ad aggiornarsi all'ultima versione dell'interfaccia proprietaria One UI.

Parte l'aggiornamento One UI 5.0 per Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Buone notizie, quindi, per i possessori di Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, che potranno beneficiare delle numerose novità che portano con sé One UI 5.0 e Android 13. Oltre alle novità grafiche e di personalizzazione introdotte nella UI, ci sono novità per Modalità e Routine, widget (adesso anche impilabili), multitasking, dispositivi connessi, fotocamera e modalità Pro, editor foto e video, estrazione di testo dalle immagini, Emoji AR, tastiera, Samsung DeX, notifiche, sicurezza e privacy, accessibilità e tanto altro: trovate tutto nell'articolo dedicato.

Nel momento in cui scrivo, l'aggiornamento One UI 5.0 per Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra è stato rilasciato in Europa, perciò non dovrebbe volerci molto prima del roll-out in Italia: potete controllare la disponibilità dell'update andando in Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

