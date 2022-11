Il Black Friday arriva su Huawei Store: sconti imperdibili fino al 50%!

Con l'arrivo dell'evento dell'anno, è giunto anche il momento di mettere le mani sul meglio della tecnologia targata Huawei: se state pensando di passare ad un nuovo modello oppure volete passare all'ecosistema del colosso cinese, allora questa è l'occasione perfetta! Le offerte per il Black Friday invadono Huawei Store con sconti fino al 50% e tra i prodotti in promozione ci sono anche le ultime novità del brand!

Huawei Store: tutte le offerte per il Black Friday!

Mate 50 Pro

Il Black Friday di Huawei Store porta con sé tantissimi prodotti a prezzo super scontato, anche tra le ultime novità dell'ecosistema del brand. Impossibile non citare l'ultimo top di gamma Huawei Mate 50 Pro: si tratta del miglior Camera Phone attualmente sulla piazza, leader della classifica di DxOMark. Un dispositivo elegantissimo e stiloso, con uno schermo curvo OLED da 6.74″ 1.5K, Snapdragon 8+ Gen 1, super ricarica da 66W (wireless da 50W) ed un corpo con impermeabilità IP68.

Watch D

Il prezzo forte è la fotocamera, basata su un sensore principale da 50 MP con OIS, una lente grandangolare ed un teleobiettivo con zoom a periscopio. Il tutto è accompagnato dalla tecnologia proprietaria XMAGE, novità assoluta per ottenere scatti e video da favola.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) provate a disattivare AdBlock.

Tra le novità abbiamo anche Huawei Watch D, dispositivo fresco di lancio in Italia. Si tratta del primo smartwatch medicale del brand cinese, un modello in grado di misurare la pressione arteriosa e l'attività cardiaca in modo preciso ed accurato (con ECG). Ciò è possibile grazie all'innovativa tecnologia presente all'interno dell'indossabile: una mini-pompa gonfia elettricamente una camera d'aria in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso e che misura con precisione la pressione arteriosa.

Le offerte del Black Friday continuano anche per i notebook del brand: Huawei MateBook 16s è una delle soluzioni premium e viene proposta ad un prezzo decisamente top (con Display 23.8 aggiungendo 1.9€). Si tratta di un modello adatto per qualsiasi utilizzo, dotato di uno schermo touch da 16″ 2.5K (2520 x 1680 pixel) ed equipaggiato con un potente processore Intel Core i9-12900H (16 GB di RAM e 1 TB di storage).

Siete in cerca di un tablet ad alte prestazioni, dotato di una fluidità fuori dagli schemi? Allora Huawei MatePad Pro è il dispositivo che fa al caso vostro: grazie all'ampio schermo OLED da 12.6″ sia i contenuti multimediali che i contenuti office sono accessibili senza sforzo. Inoltre parliamo di una soluzione in grado di regalare grandi soddisfazioni sia lato hardware (con il Kirin 9000E) che lato software (con HarmonyOS 2, il sistema proprietario di Huawei).

Il tablet è disponibile a prezzo scontato e aggiungendo 29.9€ o 39.9€ si riceverà la Smart Magnetic Keyboard oppure la M Pencil di seconda generazione: a voi la scelta!

Come vedete le offerte Huawei per il Black Friday sono imperdibili: il meglio dell'ecosistema del colosso cinese viene proposto a prezzo ribassato ed con dei bundle ghiotti. Volete scoprire le migliori occasioni di Huawei Store? Allora ecco i prodotti più gettonati!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il