Entra nel mondo della stampa 3D con il Black Friday Anycubic

Quello della stampa 3D è un mondo in continua espansione, spesso difficile da approcciare a causa dei costi piuttosto elevati. Grazie al Black Friday di Anycubic, però, potrete anche voi cimentarvi nella creazione di oggetti 3D risparmiando davvero tantissimo con offerte e codici sconto.

Black Friday Anycubic: tanti sconti su stampanti 3D, resine e filamenti

Una delle offerte più ghiotte che possiamo sfruttare in occasione del Black Friday Anycubic è sicuramente quella legata alla stampante 3D con resina Photon Mono X. Questo dispositivo è in grado di stampare oggetti ad una velocità 3 volte superiore rispetto al modello precedente, particolarmente adatta alla creazione di oggetti di dimensioni superiori.

Con il codice sconto BLACK3D è possibile acquistare la stampante Photon Mono X al prezzo di 278€ invece di 649€.

Anycubic Kobra Plus, invece, è una stampante 3D a filamenti di plastica dal design modulare che può essere montata in soli 10 minuti. Grazie allo schermo touch da 4,3″ è possibile controllare le impostazioni di stampa direttamente dal dispositivo, con una velocità di creazione degli oggetti di 180 mm/s.

La stampante Kobra Plus può essere vostra al prezzo di 378€ invece di 499€, utilizzando il codice sconto BLACK3D.

Torniamo a parlare di stampanti a resina con il modello Photon M3 Plus che offre uno schermo d'esposizione monocromatico in 6K con una precisione di 34 μm. Grazie al supporto per Anycubic Cloud, questa stampante può creare oggetti direttamente dal web, senza passare per le classiche schede SD o chiavette USB.

Grazie alla promozione del Black Friday, è possibile acquistare Photon M3 Plus al prezzo di 418€ invece di 689€, sfruttando anche in questo caso il coupon BLACK3D.

Black Friday Anycubic – codici sconto

Per massimizzare il risparmio, Anycubic offre anche diversi codici sconto in occasione del Black Friday 2022. In base alla nostra spesa, ogni codice sconto ci permetterà di risparmiare una cifra diversa.

BLACK3D – risparmia 21€ su una spesa di 200€

– risparmia 21€ su una spesa di 200€ BFCM10 – risparmia 10€ su una spesa di 70€

– risparmia 10€ su una spesa di 70€ BFCM5 – risparmia 5€ su una spesa di 40€

– risparmia 5€ su una spesa di 40€ DLP50 – risparmia 50€ sull'acquisto del modello Photon Ultra

Le offerte, tuttavia, non terminano qui: Anycubic infatti propone diversi sconti anche su resina e filamenti plastici. Con il codice sconto B2G1, per esempio, è possibile acquistare due confezioni di resina ed ottenerne una terza in omaggio.

Con il codice B3G1, invece, è possibile acquistare tre diversi filamenti plastici ed ottenerne un quarto in omaggio. Il codice B1G1 ci permette inoltre di acquistare 2 resine flessibili e pagarne soltanto una.

Spendendo almeno 201€ in prodotti Anycubic sarà anche possibile ottenere una mistery box con resina o filamenti plastici!

Per tutte le altre offerte e informazioni sulla promozione, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del Black Friday di Anycubic che trovate qui sotto.

