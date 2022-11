Questi due smartphone Xiaomi sono in (super) sconto per il Black Friday

Continua la carrellata di sconti pensati per il Black Friday. A farla da padrone questa volta è Xiaomi, che su eBay ha messo in sconto due dei suoi smartphone più venduti nel 2022 che saranno in offerta in più configurazioni e colori per tutto il mese di novembre grazie ad un coupon da applicare direttamente in fase di checkout.

I migliori smartphone Xiaomi Redmi in sconto per il Black Friday su eBay

Redmi Note 11 con il 10% di sconto

Il primo dei due Xiaomi in sconto su eBay, è uno dei migliori smartphone a meno di 200 euro che abbiamo provato negli ultimi tempi: è il Redmi Note 11 che, grazie all'offerta pensata per il Black Friday potrete acquistare fino al 4 di dicembre ad un prezzo prossimo al suo minimo storico.

Parliamo di uno smartphone caratterizzato da un design che non si allontana minimamente da quello che abbiamo visto nei dispositivi di quest'anno targati Xiaomi: le cornici laterali, ad esempio, hanno un taglio più piatto e squadrato, ed è un fattore che ne migliora sensibilmente il grip e la comodità della presa e seppure si tratti di policarbonato, è indubbio che quando si impugna il Redmi Note 11 si ha la sensazione di utilizzare un dispositivo venduto ad un prezzo ben più alto rispetto a quello reale.

Anche in questa versione, il sensore per le impronte digitali è stato posizionato nel tasto d'accensione laterale, mentre anteriormente tutta l'area è dedicata al luminosi pannello AMOLED a 90Hz con una diagonale di 6.43 pollici ed una luminosità di picco molto elevata, che può variare dai 2.3 nits a ben 1000 nits. Ed è una caratteristica niente male per uno smartphone che costa così poco.

Vanta poi, anche una frequenza di campionamento del tocco da 180 Hz, ed è in grado di riprodurre immagini pulite e nitide, con un buon rapporto di contrasto e neri estremamente profondi.

Ad animare il Redmi Note 11 ci pensa un Qualcomm Snapdragon 680 che, nel nostro sample, è affiancato da 6 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2, mentre per quanto riguarda il comparto fotocamere, oltre ad una macro da 2 megapixel affiancata da un sensore di prossimità, è è proprio la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 a fare la differenza nella fascia di mercato in cui si inserisce lo smartphone, ed è in grado di generare degli ottimi scatti, ben bilanciati, con un bilanciamento del colore giusto ed una buona gestione della gamma dinamica.

In quanto a batteria, la 5000 mAh integrata nel Redmi Note 11, gli permette (con un utilizzo medio) di raggiungere senza problemi anche il giorno e mezzo di autonomia. Il che vuol dire che, con le giuste accortezze, per alcune tipologie di utenza lo smartphone potrebbe garantire addirittura i due giorni con un'unica carica.

Un risultato niente male, coadiuvato anche dalla presenza della ricarica rapida a 33w che di certo è ben distante dai 120w record di Xiaomi, ma che in uno smartphone venduto a questo prezzo non può che essere da apprezzare.

Il prezzo di vendita ufficiale del Redmi Note 11 è di 195 euro per la versione 4/128 e 204 euro per la versione 6/128, ma tramite il box con coupon che trovate in basso potreste acquistarlo ad un prezzo inferiore addirittura a quello in early bird: il modello più economico in sconto costerà 175,50 euro, mentre quello con 6 GB di memoria RAM avrà un prezzo scontato di 183,60 euro.

Redmi Note 11 Pro+ 5G in sconto del 10%

In sconto per il Black Friday 2022 anche il Redmi Note 11 Pro+ 5G, un dispositivo che abbiamo apprezzato molto anche nella nostra recensione, e che ci stupì proprio per il suo rapporto qualità/prezzo dovuto anche alla presenza della ricarica rapida a 120w.

Il design del dispositivo è in linea con quello che abbiamo visto praticamente in tutti gli smartphone Xiaomi di quest'anno, ma va detto che non stiamo parlando di uno smartphone compatto: pesa 204 grammi ed è grande 163,65 x 76,19 x 8,34 mm. La scocca posteriore è satinata ed è realizzata in modo da trattenere pochissime impronte, sporcandosi davvero poco nell'utilizzo quotidiano.

Il sensore per le impronte digitali è stato posizionato all'interno del tasto d'accensione, è presente il blaster IR che trasforma lo smartphone in un telecomando universale, mentre la zona anteriore è tutta dedicata all'ottimo display AMOLED da 6,67″ con densità di 395 PPi, protetto da un Corning Gorilla Glass, con refresh rate pari a 120Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è animato da un MediaTek Dimensity 920 affiancato da memoria RAM di tipo LPDDR4X e memorie interne di tipo UFS 2.2.

Le fotocamere sono 3, ma oltre alla grandangolare da 8 megapixel e la macro da 2 megapixel, ciò che contraddistingue il Redmi Note 11 Pro+ 5G è la presenza della fotocamera principale con sensore Samsung HM2 da 108 megapixel.

La batteria integrata è una 4500 mAh, in grado di garantire una buona autonomia, ma la caratteristica che contraddistingue il dispositivo rispetto a tutti gli altri modelli della stessa fascia di prezzo è la presenza della ricarica rapida HyperCharge da 120W, il vero plus di questo smartphone: con la ricarica veloce è possibile andare dal 10% al 100% in circa 15 minuti.

Il prezzo di vendita ufficiale del Redmi Note 11 Pro+ 5G è di 349 euro per la versione 6/128 e 399 euro per la versione 8/256, ma tramite il box con coupon che trovate in basso potreste acquistarli entrambi con il 10% di sconto: il modello più economico in sconto costerà 314,10 euro, mentre quello 8/256 avrà un prezzo scontato di 359,10 euro.



