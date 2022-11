OPPO Band Sport a 13€ sullo store ufficiale, con il nostro Coupon Esclusivo!

Dopo il lancio della seconda generazione (la Band 2 è stata presentata in Cina ad agosto) i riflettori sono puntati sul debutto alle nostre latitudini. Nel frattempo, le occasioni per risparmiare sul fitness tracker OPPO Band Sport non mancano di certo, tra offerte lampo e promo con codice sconto. L'indossabile è tornato ad un prezzo super sullo store ufficiale di OPPO con codice sconto: l'occasione davvero è ghiotta!

OPPO Band Sport: il fitness tracker per tutti gli sportivi

La prima smartband targata OPPO ha debuttato con un display AMOLED a colori da 1.1″, un vetro protettivo con curvatura 2.5D, uno stile vicino a quello della celebre Xiaomi Band (anche se il modello OPPO è più squadrato) ed il solito pacchetto dedicato a salute e fitness. Abbiamo 12 modalità sportive, impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno e dei valori SpO2. Se volete saperne di più su OPPO Band, date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Come risparmiare su OPPO Band Sport (in offerta lampo o con codice sconto)

La migliore occasione del momento dedicata ad OPPO Band Sport arriva dallo store ufficiale, con un'offerta con codice sconto imperdibile: il fitness tracker scende a soli 12.9€, grazie al nostro coupon esclusivo OPPOGIZ10.

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OPPO (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

