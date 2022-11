Amazon ti rimborsa se il prezzo scende: occasione d’oro per il Black Friday!

La settimana del Black Friday di Amazon continua con una novità non da poco: per la prima volta l'e-commerce più famoso al mondo ha introdotto una sorta di “Prezzo minimo garantito” per i prodotti in offerta per il venerdì nero! Andiamo a scoprire come funziona questa novità e come fare per ottenere un rimborso!

Amazon pensa al “Prezzo minimo garantito” per il Black Friday: cos'è e come funziona

Sta facendo discutere parecchio (in positivo) la nuova iniziativa promozionale targata Amazon e dedicata all'evento dell'anno, il tanto atteso Black Friday. Si tratta di una prima volta per la piattaforma di Jeff Bezos, una modalità che ricorda molto il “Prezzo minimo garantito”: questo si applica ai preordini e consente di pagare sempre il prezzo più basso. Addirittura ci sono casi di rimborsi avvenuti dopo che il prodotto è stato spedito.

Ecco, l'iniziativa del Black Friday è molto simile: per il Black Friday è possibile ricevere un rimborso (della differenza) se il prodotto scende di prezzo dopo che l'avete acquistato!

Per il Black Friday, Amazon rimborsa la differenza se il prezzo scende

Ma come funziona nel dettaglio questa promozione? In realtà si tratta di un piccolo bonus del tutto automatico. Basterà acquistare un prodotto su Amazon in offerta per il Black Friday seguendo alcuni parametri, esposti di seguito.

Il prodotto deve essere contrassegnato con il badge Black Friday Deal ed essere venduto da Amazon;

ed essere venduto da Amazon; l'acquisto deve essere effettuato nel periodo dal 18 al 28 novembre 2022.

Se il prezzo scenderà ulteriormente entro le ore 23:59 del 5 dicembre, allora si avrà diritto al rimborso della differenza: questo verrà erogato direttamente da Amazon e segnalato all'utente con una mail.

Insomma, per questo Black Friday Amazon ha deciso di alzare ancora di più il tiro!

