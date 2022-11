LG ha creato dei pannelli che trasformano gli interni delle auto in altoparlanti

Si chiama Thin Actuator Sound Solution, è grande quasi quanto un passaporto ed è il nuovo altoparlante per auto progettato dalla LG Display, pensato per essere installato all'interno della vettura pur rimanendo invisibile, nascondendosi in cruscotti e poggiatesta.

LG pensa ad una alternativa ai classici altoparlanti per auto

Con dimensioni simili a quelle di un passaporto (150 × 90 × 2,5 mm) ed un peso di appena 40 g, l'altoparlante Thin Actuator Sound Solution progettato dalla LG Display può essere installato e nascosto all'interno di parti interne dell'auto come nel cruscotti, nel poggiatesta, nel rivestimento del tetto e nei montanti del veicolo.

Il nuovo altoparlante per auto è stato sviluppato in collaborazione con una società audio globale (di cui non è stato specificato il nome), per sostituire i più tradizionali speaker delle automobili. In che modo? Non utilizzando le solite bobine mobili, coni e magneti che si trovano tipici della maggior parte degli altoparlanti.

Piuttosto, la nuova creazione, che è di fatto un display vibrante, ricorre alla cosiddetta film-type exciter technology, ovvero la tecnologia di eccitazione cinematografica, che vibra sui pannelli del display “e vari materiali all'interno della carrozzeria” per creare un suono 3D immersivo della stessa qualità di un tradizionale altoparlante per auto. La differenza è che, in questo modo, qualsiasi parte dell'auto può essere trasformata in un altoparlante.

LG Display ha dichiarato che mostrerà i suoi nuovi pannelli vibranti al CES di Las Vegas, mentre i primi Thin Actuator Sound Solutions dovrebbero essere commercializzati entro la prima metà del prossimo anno.

