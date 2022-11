Red Magic 8 Pro sarà il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

Dopo un lungo periodo di silenzio il brand cinese torna a far parlare di sé in occasione del debutto dell'ultimo chipset high-end targato Qualcomm. Sia la divisione asiatica che quella Global hanno confermato che Red Magic 8 Pro è in dirittura d'arrivo e sarà il primo smartphone da gaming top dotato dello Snapdragon 8 Gen 2.

Red Magic 8 Pro sta arrivando e avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2

Red Magic 7S Pro

Come anticipato anche in apertura, quest'oggi abbiamo assistito alla doppia conferma in merito la prossimo gaming phone della compagnia. Su Weibo, noto social cinese, e su Twitter, è stato nominato per la prima volta Red Magic 8 Pro. Nelle ultime settimane non ci sono stati leak né voci di corridoio, anche se – ovviamente – è impossible non dare per scontata la presenza dell'ultimo chipset di punta di Qualcomm, appena presentato.

Teaser China

E infatti, come da pronostici, Red Magic 8 Pro avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2; anzi l'azienda ha confermato che si tratterà del primo smartphone da gaming a montare il nuovo SoC.

Teaser Global

La grande incognita è la data di presentazione: quasi sicuramente il lancio avverrà nel corso del primo trimestre del 2023, magari nel mese di febbraio (come per la serie 7). Aspettiamoci, da adesso in poi, la solita vagonata di indiscrezioni!

