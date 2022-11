ADO A26S XE è la nuova e-bike da città e debutta con un doppio sconto!

Il brand cinese ADO, specializzato nella mobilità Green, torna a far parlare di sé nella settimana del Black Friday con un nuovo modello. ADO A26S XE è una e-bike da città caratterizzata da un corpo robusto e pieghevole, tanta autonomia e la solita qualità a cui ci ha abituato la compagnia: non manca nemmeno un'offerta lancio dedicata ed un coupon per risparmiare!

ADO A26S XE debutta in offerta lancio (e c'è anche un Coupon per risparmiare)

Come evidenziato anche in apertura, il nuovo modello targato ADO si presenta come bici elettrica per la città e quindi per strade asfaltate. Il design è classico ma elegante, mentre gli pneumatici da 26×1.95″ vi permettono di raggiungere ogni meta senza sforzo. Complice anche il motore brushless da 250W: ADO A26S XE è in grado di offrire una velocità fino a 25 Km/h, a fronte di un'autonomia fino ad 80 Km.

L'ammortizzatore a forcella anteriore vi consente di viaggiare con la massima comodità mentre il doppio sistema di frenata offre un boost alla sicurezza. Completano il quadro un telaio in lega di alluminio, un corpo pieghevole (sempre utile per gli spostamenti), il cambio Shimano a 7 velocità ed un pratico schermo LCD per visualizzare i vari parametri.

La nuova ADO A26S XE debutta su Banggood in offerta lampo; inoltre è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo di 10$ grazie a questo Coupon da riscattare nella pagina dedicata. Inoltre vi segnaliamo che la bici elettrica beneficia della spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store!

