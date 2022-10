Gli occhiali smart di Xiaomi premiati al Good Design Award 2022

Gli occhiali smart di Xiaomi, Mijia Glasses Camera, stanno ottenendo un successo strepitoso sia in madre patria che nel resto del mondo. Dopo una campagna crowdfunding di enorme successo, arriva anche un prestigioso premio internazionale.

Campagna crowdfunding e premi internazionali: gli occhiali smart di Xiaomi fanno faville

Ad agosto del 2022 Xiaomi ha lanciato la sua campagna crowdfunding per il Mijia Glasses Camera: un dispositivo smart indossabile che possiamo volgarmente definire “occhiali smart“.

Dotato di un chip octa-core Snapdragon e di un gruppo di fotocamere da 50 e 8 MP, i Mijia Glasses Camera hanno raccolto ben 10 milioni di yuan (quasi 1 milione e mezzo di euro) in soli 13 giorni di campagna di crowdfunding. Un risultato davvero strabiliante per Xiaomi.

Ma a riconoscere il successo di questo wearable non sono stati solo gli utenti che hanno deciso di finanziare il progetto, infatti i Mijia Glasses Camera si sono visti insignire del premio Japan Good Design Award 2022, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nella progettazione degli occhiali.

Purtroppo questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia ma speriamo possa arrivare (magari tramite i soliti store).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il