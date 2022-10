Xiaomi 13 e 13 Pro, certificata la ricarica: nessuna novità dai precedenti

Sono ormai alcune settimane che si inizia a parlare della nuova serie top di Xiaomi, arrivata alla tredicesima generazione. Ma ad oggi si era visto poco di concreto, finché non è arrivata la certificazione del caricabatterie di Xiaomi 13 Pro, che ci dà dunque un'idea di come sarà la ricarica dello smartphone.

Aggiornamento 18/10: arriva la certificazione anche per la batteria di Xiaomi 13 base, dove non ci sono sorprese rispetto al passato. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi 13 Pro con ricarica a tre cifre: un'ottima conferma per il prossimo flagship

Come sempre quando si tratta di certificare ricarica e caricabatterie, l'ente che ci fa scoprire come si ricaricherà Xiaomi 13 Pro è 3C, che dunque ci dà il primo elemento del modello top della serie flagship del brand cinese. Ma cosa apprendiamo di preciso? Così come è stato per Xiaomi 12 Pro, il caricatore del 13 Pro ha una potenza da 120W, che nel caso dell'azienda vuol dire solo una cosa: anche la ricarica sarà effettivamente quella.

Dunque, nessun downgrade a favore di nuove tecnologie e nessun upgrade in termini di potenza. Xiaomi crede nella sua tecnologia di ricarica a 120W che ormai possiamo trovare sia sui modelli top, come abbiamo visto, ma anche mid-range di fascia più alta come la serie Redmi Note, che continuerà ad utilizzarla.

Xiaomi 13, la certificazione della ricarica è una conferma | Aggiornamento 18/10

Dopo qualche settimana dalla certificazione ottenuta dal modello Pro, arriva quella per Xiaomi 13 base. Così come è stato per il fratello maggiore, anche questo smartphone mantiene la potenza vista nella serie precedente. Infatti, secondo l'ente 3C, si ricaricherà ancora a 67W, puntando dunque una sorta di conferma delle capacità dei propri smartphone da parte del brand.

Ricapitolando, quindi, è chiaro che il primo flagship con Snapdragon Gen 2, visto che la serie Xiaomi 13 sarà la prima ad usufruirne, manterrà una ricarica piuttosto potente. C'è da capire ora la batteria che capacità avrà e quali tecnologie verranno adottate (magari un nuovo chipset dedicato).

